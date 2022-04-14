SinVerse (SIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SinVerse (SIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SinVerse (SIN) Informasjon The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards. Offisiell nettside: https://sinverse.com/ Teknisk dokument: https://sinverse.com/documents Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x6397de0f9aedc0f7a8fa8b438dde883b9c201010 Kjøp SIN nå!

SinVerse (SIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SinVerse (SIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 835.94M $ 835.94M $ 835.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M All-time high: $ 0.71 $ 0.71 $ 0.71 All-Time Low: $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 Nåværende pris: $ 0.001495 $ 0.001495 $ 0.001495 Lær mer om SinVerse (SIN) pris

SinVerse (SIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SinVerse (SIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SINs tokenomics, kan du utforske SIN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SIN Interessert i å legge til SinVerse (SIN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SIN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SIN på MEXC nå!

SinVerse (SIN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SIN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SIN nå!

SIN prisforutsigelse Vil du vite hvor SIN kan være på vei? Vår SIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SIN tokenets prisforutsigelse nå!

