SIN

The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.

NavnSIN

RangeringNo.2199

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.03%

Opplagsforsyning835,944,168.6165829

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.8359%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.7442633227281465,2021-10-30

Laveste pris0.000848252553658032,2025-06-15

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

