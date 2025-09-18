Hva er SinVerse (SIN)

The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.

SinVerse (SIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SinVerse (SIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi.

Folk spør også: Andre spørsmål om SinVerse Hvor mye er SinVerse (SIN) verdt i dag? Live SIN prisen i USD er 0.001576 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SIN-til-USD-pris? $ 0.001576 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SIN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for SinVerse? Markedsverdien for SIN er $ 1.32M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SIN? Den sirkulerende forsyningen av SIN er 835.94M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSIN ? SIN oppnådde en ATH-pris på 0.7442633227281465 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SIN? SIN så en ATL-pris på 0.000848252553658032 USD . Hva er handelsvolumet til SIN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SIN er $ 78.11K USD . Vil SIN gå høyere i år? SIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SIN prisprognosen for en mer grundig analyse.

