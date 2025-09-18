Hva er Shido (SHIDO)

Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

Shido er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



Shido Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Shido (SHIDO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Shido (SHIDO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Shido.

Sjekk Shidoprisprognosen nå!

Shido (SHIDO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Shido (SHIDO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHIDO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Shido (SHIDO)

Leter du etter hvordan du kjøperShido? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Shido på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Shido Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Shido, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Shido Hvor mye er Shido (SHIDO) verdt i dag? Live SHIDO prisen i USD er 0.0003803 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SHIDO-til-USD-pris? $ 0.0003803 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SHIDO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Shido? Markedsverdien for SHIDO er $ 6.78M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SHIDO? Den sirkulerende forsyningen av SHIDO er 17.82B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHIDO ? SHIDO oppnådde en ATH-pris på 0.04630688438383707 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SHIDO? SHIDO så en ATL-pris på 0.000009009665921584 USD . Hva er handelsvolumet til SHIDO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHIDO er $ 156.60K USD . Vil SHIDO gå høyere i år? SHIDO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHIDO prisprognosen for en mer grundig analyse.

Shido (SHIDO) Viktige bransjeoppdateringer

