Shido (SHIDO) Informasjon Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card. Offisiell nettside: https://shido.io Teknisk dokument: https://docs.shido.io Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xe2512A2f19F0388aD3D7A5263eaA82AcD564827b Kjøp SHIDO nå!

Shido (SHIDO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shido (SHIDO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.67M $ 6.67M $ 6.67M Total forsyning: $ 18.00B $ 18.00B $ 18.00B Sirkulerende forsyning: $ 17.82B $ 17.82B $ 17.82B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.74M $ 6.74M $ 6.74M All-time high: $ 0.013 $ 0.013 $ 0.013 All-Time Low: $ 0.000009009665921584 $ 0.000009009665921584 $ 0.000009009665921584 Nåværende pris: $ 0.0003744 $ 0.0003744 $ 0.0003744 Lær mer om Shido (SHIDO) pris

Shido (SHIDO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shido (SHIDO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHIDO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHIDO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHIDOs tokenomics, kan du utforske SHIDO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SHIDO Interessert i å legge til Shido (SHIDO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SHIDO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SHIDO på MEXC nå!

Shido (SHIDO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SHIDO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SHIDO nå!

SHIDO prisforutsigelse Vil du vite hvor SHIDO kan være på vei? Vår SHIDO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHIDO tokenets prisforutsigelse nå!

