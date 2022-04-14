MyShell Token (SHELL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MyShell Token (SHELL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MyShell Token (SHELL) Informasjon MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership. Offisiell nettside: https://myshell.ai/ Teknisk dokument: https://docs.myshell.ai Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf2c88757f8d03634671208935974B60a2a28Bdb3 Kjøp SHELL nå!

MyShell Token (SHELL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MyShell Token (SHELL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.84M $ 42.84M $ 42.84M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 303.83M $ 303.83M $ 303.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 141.00M $ 141.00M $ 141.00M All-time high: $ 0.88 $ 0.88 $ 0.88 All-Time Low: $ 0.1060460064020276 $ 0.1060460064020276 $ 0.1060460064020276 Nåværende pris: $ 0.141 $ 0.141 $ 0.141 Lær mer om MyShell Token (SHELL) pris

MyShell Token (SHELL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MyShell Token (SHELL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHELL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHELL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHELLs tokenomics, kan du utforske SHELL tokenets livepris!

MyShell Token (SHELL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SHELL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SHELL nå!

SHELL prisforutsigelse Vil du vite hvor SHELL kan være på vei? Vår SHELL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHELL tokenets prisforutsigelse nå!

