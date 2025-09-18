Dagens MyShell Token livepris er 0.1338 USD. Spor prisoppdateringer for SHELL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHELL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MyShell Token livepris er 0.1338 USD. Spor prisoppdateringer for SHELL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHELL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

MyShell Token Pris(SHELL)

$0.1338
$0.1338$0.1338
-5.30%1D
MyShell Token (SHELL) Live prisdiagram
MyShell Token (SHELL) Prisinformasjon (USD)

$ 0.1328
$ 0.1328$ 0.1328
$ 0.1445
$ 0.1445$ 0.1445
$ 0.1328
$ 0.1328$ 0.1328

$ 0.1445
$ 0.1445$ 0.1445

$ 0.725643854765775
$ 0.725643854765775$ 0.725643854765775

$ 0.1060460064020276
$ 0.1060460064020276$ 0.1060460064020276

-1.11%

-5.30%

-5.18%

-5.18%

MyShell Token (SHELL) sanntidsprisen er $ 0.1338. I løpet av de siste 24 timene har SHELL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1328 og et toppnivå på $ 0.1445, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHELL er $ 0.725643854765775, mens den rekordlave prisen er $ 0.1060460064020276.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHELL endret seg med -1.11% i løpet av den siste timen, -5.30% over 24 timer og -5.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MyShell Token (SHELL) Markedsinformasjon

No.652

$ 40.65M
$ 40.65M$ 40.65M

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

$ 133.80M
$ 133.80M$ 133.80M

303.83M
303.83M 303.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

30.38%

BSC

Nåværende markedsverdi på MyShell Token er $ 40.65M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.86M. Den sirkulerende forsyningen på SHELL er 303.83M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 133.80M.

MyShell Token (SHELL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MyShell Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.007488-5.30%
30 dager$ +0.0025+1.90%
60 dager$ -0.045-25.17%
90 dager$ +0.0011+0.82%
MyShell Token Prisendring i dag

I dag registrerte SHELL en endring på $ -0.007488 (-5.30%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MyShell Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0025 (+1.90%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MyShell Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SHELL en endring på $ -0.045 (-25.17%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MyShell Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0011+0.82% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MyShell Token (SHELL)?

Sjekk ut MyShell Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er MyShell Token (SHELL)

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

MyShell Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MyShell Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SHELL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MyShell Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MyShell Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MyShell Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MyShell Token (SHELL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MyShell Token (SHELL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MyShell Token.

Sjekk MyShell Tokenprisprognosen nå!

MyShell Token (SHELL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MyShell Token (SHELL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHELL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MyShell Token (SHELL)

Leter du etter hvordan du kjøperMyShell Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MyShell Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SHELL til lokale valutaer

1 MyShell Token(SHELL) til VND
3,520.947
1 MyShell Token(SHELL) til AUD
A$0.202038
1 MyShell Token(SHELL) til GBP
0.099012
1 MyShell Token(SHELL) til EUR
0.11373
1 MyShell Token(SHELL) til USD
$0.1338
1 MyShell Token(SHELL) til MYR
RM0.56196
1 MyShell Token(SHELL) til TRY
5.535306
1 MyShell Token(SHELL) til JPY
¥19.6686
1 MyShell Token(SHELL) til ARS
ARS$197.344296
1 MyShell Token(SHELL) til RUB
11.13216
1 MyShell Token(SHELL) til INR
11.786442
1 MyShell Token(SHELL) til IDR
Rp2,229.999108
1 MyShell Token(SHELL) til KRW
187.13268
1 MyShell Token(SHELL) til PHP
7.634628
1 MyShell Token(SHELL) til EGP
￡E.6.443808
1 MyShell Token(SHELL) til BRL
R$0.711816
1 MyShell Token(SHELL) til CAD
C$0.183306
1 MyShell Token(SHELL) til BDT
16.288812
1 MyShell Token(SHELL) til NGN
199.998888
1 MyShell Token(SHELL) til COP
$522.65625
1 MyShell Token(SHELL) til ZAR
R.2.320092
1 MyShell Token(SHELL) til UAH
5.528616
1 MyShell Token(SHELL) til TZS
T.Sh.331.187112
1 MyShell Token(SHELL) til VES
Bs21.8094
1 MyShell Token(SHELL) til CLP
$127.779
1 MyShell Token(SHELL) til PKR
Rs37.977792
1 MyShell Token(SHELL) til KZT
72.440658
1 MyShell Token(SHELL) til THB
฿4.258854
1 MyShell Token(SHELL) til TWD
NT$4.043436
1 MyShell Token(SHELL) til AED
د.إ0.491046
1 MyShell Token(SHELL) til CHF
Fr0.105702
1 MyShell Token(SHELL) til HKD
HK$1.039626
1 MyShell Token(SHELL) til AMD
֏51.20526
1 MyShell Token(SHELL) til MAD
.د.م1.206876
1 MyShell Token(SHELL) til MXN
$2.457906
1 MyShell Token(SHELL) til SAR
ريال0.50175
1 MyShell Token(SHELL) til ETB
Br19.209666
1 MyShell Token(SHELL) til KES
KSh17.284284
1 MyShell Token(SHELL) til JOD
د.أ0.0948642
1 MyShell Token(SHELL) til PLN
0.484356
1 MyShell Token(SHELL) til RON
лв0.578016
1 MyShell Token(SHELL) til SEK
kr1.259058
1 MyShell Token(SHELL) til BGN
лв0.222108
1 MyShell Token(SHELL) til HUF
Ft44.480472
1 MyShell Token(SHELL) til CZK
2.765646
1 MyShell Token(SHELL) til KWD
د.ك0.040809
1 MyShell Token(SHELL) til ILS
0.445554
1 MyShell Token(SHELL) til BOB
Bs0.924558
1 MyShell Token(SHELL) til AZN
0.22746
1 MyShell Token(SHELL) til TJS
SM1.252368
1 MyShell Token(SHELL) til GEL
0.36126
1 MyShell Token(SHELL) til AOA
Kz121.968066
1 MyShell Token(SHELL) til BHD
.د.ب0.0504426
1 MyShell Token(SHELL) til BMD
$0.1338
1 MyShell Token(SHELL) til DKK
kr0.84963
1 MyShell Token(SHELL) til HNL
L3.506898
1 MyShell Token(SHELL) til MUR
6.066492
1 MyShell Token(SHELL) til NAD
$2.32143
1 MyShell Token(SHELL) til NOK
kr1.329972
1 MyShell Token(SHELL) til NZD
$0.22746
1 MyShell Token(SHELL) til PAB
B/.0.1338
1 MyShell Token(SHELL) til PGK
K0.559284
1 MyShell Token(SHELL) til QAR
ر.ق0.485694
1 MyShell Token(SHELL) til RSD
дин.13.345212
1 MyShell Token(SHELL) til UZS
soʻm1,651.850646
1 MyShell Token(SHELL) til ALL
L11.033148
1 MyShell Token(SHELL) til ANG
ƒ0.239502
1 MyShell Token(SHELL) til AWG
ƒ0.24084
1 MyShell Token(SHELL) til BBD
$0.2676
1 MyShell Token(SHELL) til BAM
KM0.222108
1 MyShell Token(SHELL) til BIF
Fr399.393
1 MyShell Token(SHELL) til BND
$0.171264
1 MyShell Token(SHELL) til BSD
$0.1338
1 MyShell Token(SHELL) til JMD
$21.462858
1 MyShell Token(SHELL) til KHR
537.348828
1 MyShell Token(SHELL) til KMF
Fr55.9284
1 MyShell Token(SHELL) til LAK
2,908.695594
1 MyShell Token(SHELL) til LKR
Rs40.471824
1 MyShell Token(SHELL) til MDL
L2.2077
1 MyShell Token(SHELL) til MGA
Ar592.034226
1 MyShell Token(SHELL) til MOP
P1.071738
1 MyShell Token(SHELL) til MVR
2.04714
1 MyShell Token(SHELL) til MWK
MK232.291518
1 MyShell Token(SHELL) til MZN
MT8.54982
1 MyShell Token(SHELL) til NPR
Rs18.855096
1 MyShell Token(SHELL) til PYG
955.5996
1 MyShell Token(SHELL) til RWF
Fr193.8762
1 MyShell Token(SHELL) til SBD
$1.09716
1 MyShell Token(SHELL) til SCR
2.036436
1 MyShell Token(SHELL) til SRD
$5.096442
1 MyShell Token(SHELL) til SVC
$1.17075
1 MyShell Token(SHELL) til SZL
L2.32143
1 MyShell Token(SHELL) til TMT
m0.4683
1 MyShell Token(SHELL) til TND
د.ت0.389358
1 MyShell Token(SHELL) til TTD
$0.905826
1 MyShell Token(SHELL) til UGX
Sh469.3704
1 MyShell Token(SHELL) til XAF
Fr74.6604
1 MyShell Token(SHELL) til XCD
$0.36126
1 MyShell Token(SHELL) til XOF
Fr74.6604
1 MyShell Token(SHELL) til XPF
Fr13.5138
1 MyShell Token(SHELL) til BWP
P1.782216
1 MyShell Token(SHELL) til BZD
$0.268938
1 MyShell Token(SHELL) til CVE
$12.547764
1 MyShell Token(SHELL) til DJF
Fr23.8164
1 MyShell Token(SHELL) til DOP
$8.298276
1 MyShell Token(SHELL) til DZD
د.ج17.335128
1 MyShell Token(SHELL) til FJD
$0.30105
1 MyShell Token(SHELL) til GNF
Fr1,163.391
1 MyShell Token(SHELL) til GTQ
Q1.024908
1 MyShell Token(SHELL) til GYD
$28.003002
1 MyShell Token(SHELL) til ISK
kr16.1898

MyShell Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MyShell Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell MyShell Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MyShell Token

Hvor mye er MyShell Token (SHELL) verdt i dag?
Live SHELL prisen i USD er 0.1338 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SHELL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SHELL til USD er $ 0.1338. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MyShell Token?
Markedsverdien for SHELL er $ 40.65M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SHELL?
Den sirkulerende forsyningen av SHELL er 303.83M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHELL ?
SHELL oppnådde en ATH-pris på 0.725643854765775 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SHELL?
SHELL så en ATL-pris på 0.1060460064020276 USD.
Hva er handelsvolumet til SHELL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHELL er $ 1.86M USD.
Vil SHELL gå høyere i år?
SHELL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHELL prisprognosen for en mer grundig analyse.
MyShell Token (SHELL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

