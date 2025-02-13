SHELL

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

RangeringNo.686

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)3,40%

Opplagsforsyning303 833 333,33333

Maksimal forsyning1 000 000 000

Total forsyning1 000 000 000

Opplagsforsyning0.3038%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.725643854765775,2025-02-13

Laveste pris0.1060460064020276,2025-09-01

Offentlig blokkjedeBSC

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

Loading...