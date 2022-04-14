Seedify.fund (SFUND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Seedify.fund (SFUND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Seedify.fund (SFUND) Informasjon Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience. Offisiell nettside: https://seedify.fund/ Teknisk dokument: https://docs.seedify.fund/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12

Seedify.fund (SFUND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Seedify.fund (SFUND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 33.29M $ 33.29M $ 33.29M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 74.16M $ 74.16M $ 74.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.88M $ 44.88M $ 44.88M All-time high: $ 16.935 $ 16.935 $ 16.935 All-Time Low: $ 0.28641308 $ 0.28641308 $ 0.28641308 Nåværende pris: $ 0.4488 $ 0.4488 $ 0.4488 Lær mer om Seedify.fund (SFUND) pris

Seedify.fund (SFUND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Seedify.fund (SFUND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SFUND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SFUND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SFUNDs tokenomics, kan du utforske SFUND tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SFUND Interessert i å legge til Seedify.fund (SFUND) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SFUND, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SFUND på MEXC nå!

Seedify.fund (SFUND) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SFUND hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SFUND nå!

SFUND prisforutsigelse Vil du vite hvor SFUND kan være på vei? Vår SFUND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SFUND tokenets prisforutsigelse nå!

