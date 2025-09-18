Hva er Seedify.fund (SFUND)

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

Seedify.fund er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Seedify.fund investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SFUND Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Seedify.fund på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Seedify.fund kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Seedify.fund Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Seedify.fund (SFUND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Seedify.fund (SFUND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Seedify.fund.

Sjekk Seedify.fundprisprognosen nå!

Seedify.fund (SFUND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Seedify.fund (SFUND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SFUND tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Seedify.fund (SFUND)

Leter du etter hvordan du kjøperSeedify.fund? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Seedify.fund på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SFUND til lokale valutaer

Prøv konverting

Seedify.fund Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Seedify.fund, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Seedify.fund Hvor mye er Seedify.fund (SFUND) verdt i dag? Live SFUND prisen i USD er 0.4458 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SFUND-til-USD-pris? $ 0.4458 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SFUND til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Seedify.fund? Markedsverdien for SFUND er $ 33.06M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SFUND? Den sirkulerende forsyningen av SFUND er 74.16M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSFUND ? SFUND oppnådde en ATH-pris på 16.770178533770316 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SFUND? SFUND så en ATL-pris på 0.28641308 USD . Hva er handelsvolumet til SFUND? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SFUND er $ 698.54K USD . Vil SFUND gå høyere i år? SFUND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SFUND prisprognosen for en mer grundig analyse.

Seedify.fund (SFUND) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?