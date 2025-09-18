Dagens Seedify.fund livepris er 0.4458 USD. Spor prisoppdateringer for SFUND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SFUND pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Seedify.fund livepris er 0.4458 USD. Spor prisoppdateringer for SFUND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SFUND pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Seedify.fund Pris(SFUND)

$0.4458
+0.47%1D
Seedify.fund (SFUND) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:24:40 (UTC+8)

Seedify.fund (SFUND) Prisinformasjon (USD)

$ 0.4409
24 timer lav
24 timer høy

Seedify.fund (SFUND) sanntidsprisen er $ 0.4458. I løpet av de siste 24 timene har SFUND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.4409 og et toppnivå på $ 0.4537, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SFUND er $ 16.770178533770316, mens den rekordlave prisen er $ 0.28641308.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SFUND endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, +0.47% over 24 timer og +0.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Seedify.fund (SFUND) Markedsinformasjon

$ 33.06M
Nåværende markedsverdi på Seedify.fund er $ 33.06M, med et 24-timers handelsvolum på $ 698.54K. Den sirkulerende forsyningen på SFUND er 74.16M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.58M.

Seedify.fund (SFUND) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Seedify.fund for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.002085+0.47%
30 dager$ -0.0881-16.51%
60 dager$ -0.2256-33.61%
90 dager$ -0.2652-37.30%
Seedify.fund Prisendring i dag

I dag registrerte SFUND en endring på $ +0.002085 (+0.47%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Seedify.fund 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0881 (-16.51%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Seedify.fund 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SFUND en endring på $ -0.2256 (-33.61%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Seedify.fund 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.2652-37.30% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Seedify.fund (SFUND)?

Sjekk ut Seedify.fund Prishistorikk-siden nå.

Hva er Seedify.fund (SFUND)

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

Seedify.fund er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Seedify.fund investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SFUND Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Seedify.fund på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Seedify.fund kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Seedify.fund Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Seedify.fund (SFUND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Seedify.fund (SFUND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Seedify.fund.

Sjekk Seedify.fundprisprognosen nå!

Seedify.fund (SFUND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Seedify.fund (SFUND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SFUND tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Seedify.fund (SFUND)

Leter du etter hvordan du kjøperSeedify.fund? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Seedify.fund på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SFUND til lokale valutaer

Seedify.fund Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Seedify.fund, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Seedify.fund nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Seedify.fund

Hvor mye er Seedify.fund (SFUND) verdt i dag?
Live SFUND prisen i USD er 0.4458 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SFUND-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SFUND til USD er $ 0.4458. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Seedify.fund?
Markedsverdien for SFUND er $ 33.06M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SFUND?
Den sirkulerende forsyningen av SFUND er 74.16M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSFUND ?
SFUND oppnådde en ATH-pris på 16.770178533770316 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SFUND?
SFUND så en ATL-pris på 0.28641308 USD.
Hva er handelsvolumet til SFUND?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SFUND er $ 698.54K USD.
Vil SFUND gå høyere i år?
SFUND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SFUND prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:24:40 (UTC+8)

Seedify.fund (SFUND) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

