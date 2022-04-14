Smoking Chicken Fish (SCF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Smoking Chicken Fish (SCF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Smoking Chicken Fish (SCF) Informasjon Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain Offisiell nettside: https://smokingchickenfish.xyz Blokkutforsker: https://solscan.io/token/GiG7Hr61RVm4CSUxJmgiCoySFQtdiwxtqf64MsRppump Kjøp SCF nå!

Smoking Chicken Fish (SCF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Smoking Chicken Fish (SCF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Total forsyning: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Sirkulerende forsyning: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M All-time high: $ 0.39999 $ 0.39999 $ 0.39999 All-Time Low: $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 Nåværende pris: $ 0.003533 $ 0.003533 $ 0.003533 Lær mer om Smoking Chicken Fish (SCF) pris

Smoking Chicken Fish (SCF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Smoking Chicken Fish (SCF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCFs tokenomics, kan du utforske SCF tokenets livepris!

