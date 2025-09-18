Dagens Smoking Chicken Fish livepris er 0.003549 USD. Spor prisoppdateringer for SCF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Smoking Chicken Fish livepris er 0.003549 USD. Spor prisoppdateringer for SCF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SCF

SCF Prisinformasjon

SCF Offisiell nettside

SCF tokenomics

SCF Prisprognose

SCF-historikk

SCF Kjøpeguide

SCF-til-fiat-valutakonverter

SCF Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Smoking Chicken Fish Logo

Smoking Chicken Fish Pris(SCF)

1 SCF til USD livepris:

$0.003549
$0.003549$0.003549
+0.31%1D
USD
Smoking Chicken Fish (SCF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:51:52 (UTC+8)

Smoking Chicken Fish (SCF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.003514
$ 0.003514$ 0.003514
24 timer lav
$ 0.004195
$ 0.004195$ 0.004195
24 timer høy

$ 0.003514
$ 0.003514$ 0.003514

$ 0.004195
$ 0.004195$ 0.004195

$ 0.14628067245213877
$ 0.14628067245213877$ 0.14628067245213877

$ 0.002600777060820652
$ 0.002600777060820652$ 0.002600777060820652

+0.56%

+0.31%

-28.58%

-28.58%

Smoking Chicken Fish (SCF) sanntidsprisen er $ 0.003549. I løpet av de siste 24 timene har SCF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003514 og et toppnivå på $ 0.004195, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCF er $ 0.14628067245213877, mens den rekordlave prisen er $ 0.002600777060820652.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCF endret seg med +0.56% i løpet av den siste timen, +0.31% over 24 timer og -28.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Smoking Chicken Fish (SCF) Markedsinformasjon

No.1563

$ 3.55M
$ 3.55M$ 3.55M

$ 59.10K
$ 59.10K$ 59.10K

$ 3.55M
$ 3.55M$ 3.55M

999.91M
999.91M 999.91M

999,915,963.72
999,915,963.72 999,915,963.72

999,910,648.1
999,910,648.1 999,910,648.1

99.99%

SOL

Nåværende markedsverdi på Smoking Chicken Fish er $ 3.55M, med et 24-timers handelsvolum på $ 59.10K. Den sirkulerende forsyningen på SCF er 999.91M, med en total tilgang på 999910648.1. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.55M.

Smoking Chicken Fish (SCF) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Smoking Chicken Fish for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00001097+0.31%
30 dager$ -0.001591-30.96%
60 dager$ -0.004568-56.28%
90 dager$ -0.002976-45.61%
Smoking Chicken Fish Prisendring i dag

I dag registrerte SCF en endring på $ +0.00001097 (+0.31%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Smoking Chicken Fish 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001591 (-30.96%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Smoking Chicken Fish 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SCF en endring på $ -0.004568 (-56.28%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Smoking Chicken Fish 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.002976-45.61% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Smoking Chicken Fish (SCF)?

Sjekk ut Smoking Chicken Fish Prishistorikk-siden nå.

Hva er Smoking Chicken Fish (SCF)

Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain

Smoking Chicken Fish er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Smoking Chicken Fish investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SCF Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Smoking Chicken Fish på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Smoking Chicken Fish kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Smoking Chicken Fish Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Smoking Chicken Fish (SCF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Smoking Chicken Fish (SCF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Smoking Chicken Fish.

Sjekk Smoking Chicken Fishprisprognosen nå!

Smoking Chicken Fish (SCF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Smoking Chicken Fish (SCF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCF tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Smoking Chicken Fish (SCF)

Leter du etter hvordan du kjøperSmoking Chicken Fish? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Smoking Chicken Fish på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SCF til lokale valutaer

1 Smoking Chicken Fish(SCF) til VND
93.391935
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til AUD
A$0.00535899
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til GBP
0.00262626
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til EUR
0.00301665
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til USD
$0.003549
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til MYR
RM0.0149058
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til TRY
0.14682213
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til JPY
¥0.521703
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til ARS
ARS$5.23449108
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til RUB
0.2963415
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til INR
0.31263141
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til IDR
Rp59.14997634
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til KRW
4.95667536
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til PHP
0.20257692
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til EGP
￡E.0.17088435
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til BRL
R$0.01888068
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til CAD
C$0.00486213
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til BDT
0.43205526
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til NGN
5.30490324
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til COP
$13.86328125
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til ZAR
R.0.06157515
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til UAH
0.14664468
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til TZS
T.Sh.8.78462676
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til VES
Bs0.578487
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til CLP
$3.389295
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til PKR
Rs1.00734816
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til KZT
1.92146409
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til THB
฿0.11300016
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til TWD
NT$0.10728627
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til AED
د.إ0.01302483
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til CHF
Fr0.00280371
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til HKD
HK$0.02757573
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til AMD
֏1.3582023
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til MAD
.د.م0.03201198
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til MXN
$0.06533709
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til SAR
ريال0.01330875
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til ETB
Br0.50952993
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til KES
KSh0.45845982
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til JOD
د.أ0.002516241
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til PLN
0.01284738
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til RON
лв0.01533168
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til SEK
kr0.03339609
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til BGN
лв0.00589134
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til HUF
Ft1.18021995
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til CZK
0.07335783
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til KWD
د.ك0.001082445
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til ILS
0.01181817
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til BOB
Bs0.02452359
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til AZN
0.0060333
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til TJS
SM0.03321864
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til GEL
0.0095823
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til AOA
Kz3.23516193
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til BHD
.د.ب0.001337973
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til BMD
$0.003549
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til DKK
kr0.02253615
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til HNL
L0.09301929
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til MUR
0.16091166
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til NAD
$0.06157515
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til NOK
kr0.03527706
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til NZD
$0.0060333
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til PAB
B/.0.003549
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til PGK
K0.01483482
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til QAR
ر.ق0.01288287
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til RSD
дин.0.35404824
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til UZS
soʻm43.81478283
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til ALL
L0.29265054
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til ANG
ƒ0.00635271
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til AWG
ƒ0.0063882
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til BBD
$0.007098
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til BAM
KM0.00589134
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til BIF
Fr10.593765
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til BND
$0.00454272
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til BSD
$0.003549
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til JMD
$0.56929509
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til KHR
14.25299694
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til KMF
Fr1.483482
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til LAK
77.15217237
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til LKR
Rs1.07350152
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til MDL
L0.0585585
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til MGA
Ar15.70350873
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til MOP
P0.02842749
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til MVR
0.0542997
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til MWK
MK6.16145439
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til MZN
MT0.2267811
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til NPR
Rs0.50012508
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til PYG
25.346958
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til RWF
Fr5.142501
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til SBD
$0.0291018
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til SCR
0.05401578
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til SRD
$0.13518141
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til SVC
$0.03105375
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til SZL
L0.06157515
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til TMT
m0.0124215
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til TND
د.ت0.01032759
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til TTD
$0.02402673
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til UGX
Sh12.449892
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til XAF
Fr1.980342
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til XCD
$0.0095823
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til XOF
Fr1.980342
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til XPF
Fr0.358449
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til BWP
P0.04727268
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til BZD
$0.00713349
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til CVE
$0.33282522
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til DJF
Fr0.631722
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til DOP
$0.22010898
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til DZD
د.ج0.45987942
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til FJD
$0.00798525
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til GNF
Fr30.858555
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til GTQ
Q0.02718534
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til GYD
$0.74277021
1 Smoking Chicken Fish(SCF) til ISK
kr0.429429

Smoking Chicken Fish Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Smoking Chicken Fish, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Smoking Chicken Fish nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Smoking Chicken Fish

Hvor mye er Smoking Chicken Fish (SCF) verdt i dag?
Live SCF prisen i USD er 0.003549 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SCF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SCF til USD er $ 0.003549. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Smoking Chicken Fish?
Markedsverdien for SCF er $ 3.55M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SCF?
Den sirkulerende forsyningen av SCF er 999.91M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCF ?
SCF oppnådde en ATH-pris på 0.14628067245213877 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SCF?
SCF så en ATL-pris på 0.002600777060820652 USD.
Hva er handelsvolumet til SCF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCF er $ 59.10K USD.
Vil SCF gå høyere i år?
SCF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:51:52 (UTC+8)

Smoking Chicken Fish (SCF) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SCF-til-USD-kalkulator

Beløp

SCF
SCF
USD
USD

1 SCF = 0.003549 USD

Handle SCF

SCFUSDT
$0.003549
$0.003549$0.003549
+0.39%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker