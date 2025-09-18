Dagens Solana Retardz livepris er 0.0000185 USD. Spor prisoppdateringer for SCAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Solana Retardz livepris er 0.0000185 USD. Spor prisoppdateringer for SCAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Solana Retardz Pris(SCAM)

Solana Retardz (SCAM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:08:07 (UTC+8)

Solana Retardz (SCAM) Prisinformasjon (USD)

Solana Retardz (SCAM) sanntidsprisen er $ 0.0000185. I løpet av de siste 24 timene har SCAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000185 og et toppnivå på $ 0.0000185, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCAM er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCAM endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -7.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solana Retardz (SCAM) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Solana Retardz er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 7.00. Den sirkulerende forsyningen på SCAM er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 185.00K.

Solana Retardz (SCAM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Solana Retardz for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.0000145+362.50%
60 dager$ -0.0001214-86.78%
90 dager$ -0.0000515-73.58%
Solana Retardz Prisendring i dag

I dag registrerte SCAM en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Solana Retardz 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0000145 (+362.50%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Solana Retardz 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SCAM en endring på $ -0.0001214 (-86.78%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Solana Retardz 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000515-73.58% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Solana Retardz (SCAM)?

Sjekk ut Solana Retardz Prishistorikk-siden nå.

Hva er Solana Retardz (SCAM)

Solana Retardz is a meme coin that represents the most retarded community vibing on Solana.

Solana Retardz er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Solana Retardz investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SCAM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Solana Retardz på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Solana Retardz kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Solana Retardz Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Solana Retardz (SCAM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Solana Retardz (SCAM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Solana Retardz.

Sjekk Solana Retardzprisprognosen nå!

Solana Retardz (SCAM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Solana Retardz (SCAM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCAM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Solana Retardz (SCAM)

Leter du etter hvordan du kjøperSolana Retardz? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Solana Retardz på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SCAM til lokale valutaer

1 Solana Retardz(SCAM) til VND
0.4868275
1 Solana Retardz(SCAM) til AUD
A$0.000027935
1 Solana Retardz(SCAM) til GBP
0.00001369
1 Solana Retardz(SCAM) til EUR
0.000015725
1 Solana Retardz(SCAM) til USD
$0.0000185
1 Solana Retardz(SCAM) til MYR
RM0.0000777
1 Solana Retardz(SCAM) til TRY
0.00076553
1 Solana Retardz(SCAM) til JPY
¥0.0027195
1 Solana Retardz(SCAM) til ARS
ARS$0.02728602
1 Solana Retardz(SCAM) til RUB
0.00154475
1 Solana Retardz(SCAM) til INR
0.001629295
1 Solana Retardz(SCAM) til IDR
Rp0.30833321
1 Solana Retardz(SCAM) til KRW
0.02583784
1 Solana Retardz(SCAM) til PHP
0.00105524
1 Solana Retardz(SCAM) til EGP
￡E.0.000891145
1 Solana Retardz(SCAM) til BRL
R$0.00009842
1 Solana Retardz(SCAM) til CAD
C$0.000025345
1 Solana Retardz(SCAM) til BDT
0.00225219
1 Solana Retardz(SCAM) til NGN
0.02765306
1 Solana Retardz(SCAM) til COP
$0.07170526
1 Solana Retardz(SCAM) til ZAR
R.0.00032042
1 Solana Retardz(SCAM) til UAH
0.00076442
1 Solana Retardz(SCAM) til TZS
T.Sh.0.04579194
1 Solana Retardz(SCAM) til VES
Bs0.0030155
1 Solana Retardz(SCAM) til CLP
$0.0176675
1 Solana Retardz(SCAM) til PKR
Rs0.00525104
1 Solana Retardz(SCAM) til KZT
0.010016085
1 Solana Retardz(SCAM) til THB
฿0.000588485
1 Solana Retardz(SCAM) til TWD
NT$0.000559255
1 Solana Retardz(SCAM) til AED
د.إ0.000067895
1 Solana Retardz(SCAM) til CHF
Fr0.000014615
1 Solana Retardz(SCAM) til HKD
HK$0.000143745
1 Solana Retardz(SCAM) til AMD
֏0.00707995
1 Solana Retardz(SCAM) til MAD
.د.م0.00016687
1 Solana Retardz(SCAM) til MXN
$0.00034003
1 Solana Retardz(SCAM) til SAR
ريال0.000069375
1 Solana Retardz(SCAM) til ETB
Br0.002656045
1 Solana Retardz(SCAM) til KES
KSh0.00238983
1 Solana Retardz(SCAM) til JOD
د.أ0.0000131165
1 Solana Retardz(SCAM) til PLN
0.00006697
1 Solana Retardz(SCAM) til RON
лв0.000079735
1 Solana Retardz(SCAM) til SEK
kr0.000174085
1 Solana Retardz(SCAM) til BGN
лв0.00003071
1 Solana Retardz(SCAM) til HUF
Ft0.006148105
1 Solana Retardz(SCAM) til CZK
0.000382395
1 Solana Retardz(SCAM) til KWD
د.ك0.0000056425
1 Solana Retardz(SCAM) til ILS
0.000061605
1 Solana Retardz(SCAM) til BOB
Bs0.000127835
1 Solana Retardz(SCAM) til AZN
0.00003145
1 Solana Retardz(SCAM) til TJS
SM0.00017316
1 Solana Retardz(SCAM) til GEL
0.00004995
1 Solana Retardz(SCAM) til AOA
Kz0.016864045
1 Solana Retardz(SCAM) til BHD
.د.ب0.0000069745
1 Solana Retardz(SCAM) til BMD
$0.0000185
1 Solana Retardz(SCAM) til DKK
kr0.000117475
1 Solana Retardz(SCAM) til HNL
L0.000484885
1 Solana Retardz(SCAM) til MUR
0.00083879
1 Solana Retardz(SCAM) til NAD
$0.000320975
1 Solana Retardz(SCAM) til NOK
kr0.00018389
1 Solana Retardz(SCAM) til NZD
$0.00003145
1 Solana Retardz(SCAM) til PAB
B/.0.0000185
1 Solana Retardz(SCAM) til PGK
K0.00007733
1 Solana Retardz(SCAM) til QAR
ر.ق0.000067155
1 Solana Retardz(SCAM) til RSD
дин.0.001844635
1 Solana Retardz(SCAM) til UZS
soʻm0.228394895
1 Solana Retardz(SCAM) til ALL
L0.00152551
1 Solana Retardz(SCAM) til ANG
ƒ0.000033115
1 Solana Retardz(SCAM) til AWG
ƒ0.0000333
1 Solana Retardz(SCAM) til BBD
$0.000037
1 Solana Retardz(SCAM) til BAM
KM0.00003071
1 Solana Retardz(SCAM) til BIF
Fr0.0552225
1 Solana Retardz(SCAM) til BND
$0.00002368
1 Solana Retardz(SCAM) til BSD
$0.0000185
1 Solana Retardz(SCAM) til JMD
$0.002967585
1 Solana Retardz(SCAM) til KHR
0.07429711
1 Solana Retardz(SCAM) til KMF
Fr0.007733
1 Solana Retardz(SCAM) til LAK
0.402173905
1 Solana Retardz(SCAM) til LKR
Rs0.00559588
1 Solana Retardz(SCAM) til MDL
L0.00030525
1 Solana Retardz(SCAM) til MGA
Ar0.081858245
1 Solana Retardz(SCAM) til MOP
P0.000148185
1 Solana Retardz(SCAM) til MVR
0.00028305
1 Solana Retardz(SCAM) til MWK
MK0.032118035
1 Solana Retardz(SCAM) til MZN
MT0.00118215
1 Solana Retardz(SCAM) til NPR
Rs0.00260702
1 Solana Retardz(SCAM) til PYG
0.132127
1 Solana Retardz(SCAM) til RWF
Fr0.0268065
1 Solana Retardz(SCAM) til SBD
$0.0001517
1 Solana Retardz(SCAM) til SCR
0.000265105
1 Solana Retardz(SCAM) til SRD
$0.000704665
1 Solana Retardz(SCAM) til SVC
$0.000161875
1 Solana Retardz(SCAM) til SZL
L0.000320975
1 Solana Retardz(SCAM) til TMT
m0.00006475
1 Solana Retardz(SCAM) til TND
د.ت0.000053835
1 Solana Retardz(SCAM) til TTD
$0.000125245
1 Solana Retardz(SCAM) til UGX
Sh0.064898
1 Solana Retardz(SCAM) til XAF
Fr0.010323
1 Solana Retardz(SCAM) til XCD
$0.00004995
1 Solana Retardz(SCAM) til XOF
Fr0.010323
1 Solana Retardz(SCAM) til XPF
Fr0.0018685
1 Solana Retardz(SCAM) til BWP
P0.00024642
1 Solana Retardz(SCAM) til BZD
$0.000037185
1 Solana Retardz(SCAM) til CVE
$0.00173493
1 Solana Retardz(SCAM) til DJF
Fr0.0032745
1 Solana Retardz(SCAM) til DOP
$0.00114737
1 Solana Retardz(SCAM) til DZD
د.ج0.002396675
1 Solana Retardz(SCAM) til FJD
$0.000041625
1 Solana Retardz(SCAM) til GNF
Fr0.1608575
1 Solana Retardz(SCAM) til GTQ
Q0.00014171
1 Solana Retardz(SCAM) til GYD
$0.003871865
1 Solana Retardz(SCAM) til ISK
kr0.0022385

Solana Retardz Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Solana Retardz, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Solana Retardz nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Solana Retardz

Hvor mye er Solana Retardz (SCAM) verdt i dag?
Live SCAM prisen i USD er 0.0000185 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SCAM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SCAM til USD er $ 0.0000185. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Solana Retardz?
Markedsverdien for SCAM er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SCAM?
Den sirkulerende forsyningen av SCAM er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCAM ?
SCAM oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SCAM?
SCAM så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til SCAM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCAM er $ 7.00 USD.
Vil SCAM gå høyere i år?
SCAM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCAM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:08:07 (UTC+8)

Solana Retardz (SCAM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

