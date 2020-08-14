Sandbox pris i dag

Sanntids Sandbox (SAND) pris i dag er kr 0.05318, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SAND til NOK konverteringssats er kr 0.05318 per SAND.

Sandbox rangerer for tiden som #150 etter markedsverdi på kr 156.22M, med en sirkulerende forsyning på 2.94B SAND. I løpet av de siste 24 timene SAND har den blitt handlet mellom kr 0.05065(laveste) og kr 0.05353 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 80.199582349519890045, mens tidenes laveste notering var kr 0.27491917.

Kortsiktig har SAND beveget seg +3.10% i løpet av den siste timen og +0.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 54.72K.

Sandbox (SAND) Markedsinformasjon

Rangering No.150 Markedsverdi kr 156.22Mkr 156.22M kr 156.22M Volum (24 timer) kr 54.72Kkr 54.72K kr 54.72K Fullt utvannet markedsverdi kr 159.54Mkr 159.54M kr 159.54M Opplagsforsyning 2.94B 2.94B 2.94B Total forsyning 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Markedsandel 0.01% Utstedelsesdato 2020-08-14 00:00:00 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Sandbox er kr 156.22M, med et 24-timers handelsvolum på kr 54.72K. Den sirkulerende forsyningen på SAND er 2.94B, med en total tilgang på 3000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 159.54M.