Kjøp kryptoMarkederSpotFuturesSPCXTjeneArrangementssenter
Mer
Registrer deg
Sanntidspris for Sandbox er i dag 0.05318 NOK.SAND markedsverdien er 156,223,679.3722132926772 NOK. Spor sanntids SAND til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for Sandbox er i dag 0.05318 NOK.SAND markedsverdien er 156,223,679.3722132926772 NOK. Spor sanntids SAND til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

Mer om SAND

SAND Prisinformasjon

Hva er SAND

SAND teknisk dokument

SAND Offisiell nettside

SAND tokenomics

SAND Prisprognose

SAND-historikk

SAND Kjøpeguide

SAND-til-fiat-valutakonverter

SAND Spot

SAND USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Sandbox Logo

Sandbox Pris(SAND)

1 SAND til NOK livepris:

--
----
1D
NOK
Sandbox (SAND) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-15 06:14:26 (UTC+8)

Sandbox pris i dag

Sanntids Sandbox (SAND) pris i dag er kr 0.05318, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SAND til NOK konverteringssats er kr 0.05318 per SAND.

Sandbox rangerer for tiden som #150 etter markedsverdi på kr 156.22M, med en sirkulerende forsyning på 2.94B SAND. I løpet av de siste 24 timene SAND har den blitt handlet mellom kr 0.05065(laveste) og kr 0.05353 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 80.199582349519890045, mens tidenes laveste notering var kr 0.27491917.

Kortsiktig har SAND beveget seg +3.10% i løpet av den siste timen og +0.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 54.72K.

Sandbox (SAND) Markedsinformasjon

No.150

kr 156.22M
kr 156.22Mkr 156.22M

kr 54.72K
kr 54.72Kkr 54.72K

kr 159.54M
kr 159.54Mkr 159.54M

2.94B
2.94B 2.94B

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

0.01%

2020-08-14 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på Sandbox er kr 156.22M, med et 24-timers handelsvolum på kr 54.72K. Den sirkulerende forsyningen på SAND er 2.94B, med en total tilgang på 3000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 159.54M.

Sandbox prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.05065
kr 0.05065kr 0.05065
24 timer lav
kr 0.05353
kr 0.05353kr 0.05353
24 timer høy

kr 0.05065
kr 0.05065kr 0.05065

kr 0.05353
kr 0.05353kr 0.05353

kr 80.199582349519890045
kr 80.199582349519890045kr 80.199582349519890045

kr 0.27491917
kr 0.27491917kr 0.27491917

+3.10%

--

+0.75%

+0.75%

Sandbox (SAND) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene Sandbox for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dag----
30 dagerkr -0.02158-28.87%
60 dagerkr -0.02578-32.65%
90 dagerkr -0.03679-40.90%
Sandbox Prisendring i dag

I dag registrerte SAND en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Sandbox 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr -0.02158 (-28.87%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Sandbox 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SAND en endring på kr -0.02578 (-32.65%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Sandbox 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr -0.03679-40.90% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Sandbox (SAND)?

Sjekk ut Sandbox Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for Sandbox

Sandbox (SAND) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SAND for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
Sandbox (SAND) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på Sandbox potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris Sandbox som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for SAND prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på Sandbox Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere Sandbox i Norge

Klar til å komme i gang med Sandbox? Kjøp av SAND er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Sandbox. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Sandbox (SAND) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Sandbox umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Sandbox (SAND) Guide

Hva kan du gjøre med Sandbox

Å eie Sandbox lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

  • Utforsk MEXC Spot-markedet

    Utforsk MEXC Spot-markedet

    Handle 2,800+ tokens med ultralave gebyrer.

    Futures-handel

    Futures-handel

    Handle med opptil 500x belåning og dyp likviditet.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Sett inn tokens og tjen fantastiske airdrops.

    MEXC før-markedet

    MEXC før-markedet

    Kjøp og selg nye tokens før de offisielt er notert.

Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe Sandbox (SAND) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

Gebyrer for spothandel:
--
Utsteder
--
Taker
Avgifter for futureshandel:
--
Utsteder
--
Taker

Sjekk ut MEXCs konkurransedyktige handelsgebyrer

Videre kan du handle utvalgte spottokens helt uten gebyrer via MEXCs Zero Fee Fest.

Hva er Sandbox (SAND)

The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability.

Sandbox Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sandbox, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Sandbox nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Sandbox

Siden sist oppdatert: 2026-06-15 06:14:26 (UTC+8)

Sandbox (SAND) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Utforsk mer om Sandbox

SAND USDT (futures-handel)

Gå long eller short på SAND med belåning. Utforsk SAND USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle Sandbox (SAND) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Sandbox sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
SAND/USDC
kr0.5035
kr0.5035kr0.5035
0.00%
0.00% (USDT)

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

XEFFY

XEFFY

XEF

kr0.00000
kr0.00000kr0.00000

0.00%

Cattoverse

Cattoverse

CS

kr0.0000
kr0.0000kr0.0000

0.00%

Levare

Levare

LVR

kr1,235.0000
kr1,235.0000kr1,235.0000

+635.85%

Dexsport

Dexsport

DESU

kr0.151791
kr0.151791kr0.151791

+1.25%

TOYLAND

TOYLAND

TOYL

kr54.6060
kr54.6060kr54.6060

+105.28%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

Levare

Levare

LVR

kr1,235.0000
kr1,235.0000kr1,235.0000

+635.85%

TOYLAND

TOYLAND

TOYL

kr54.6060
kr54.6060kr54.6060

+105.28%

EVAA Protocol

EVAA Protocol

EVAA

kr6.4448
kr6.4448kr6.4448

+26.92%

AixPlay

AixPlay

AIXPLAY

kr0.00141265
kr0.00141265kr0.00141265

+10.14%

OpenGradient

OpenGradient

OPG

kr2.6334
kr2.6334kr2.6334

+29.83%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SAND-til-NOK-kalkulator

Beløp

SAND
SAND
NOK
NOK

1 SAND = 0.50521 NOK