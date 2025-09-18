Dagens Rexas Finance livepris er 0.001581 USD. Spor prisoppdateringer for RXS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RXS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Rexas Finance livepris er 0.001581 USD. Spor prisoppdateringer for RXS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RXS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Rexas Finance Logo

Rexas Finance Pris(RXS)

1 RXS til USD livepris:

$0.001581
$0.001581$0.001581
+4.98%1D
USD
Rexas Finance (RXS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:35:23 (UTC+8)

Rexas Finance (RXS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001304
$ 0.001304$ 0.001304
24 timer lav
$ 0.001664
$ 0.001664$ 0.001664
24 timer høy

$ 0.001304
$ 0.001304$ 0.001304

$ 0.001664
$ 0.001664$ 0.001664

$ 0.11465698706256379
$ 0.11465698706256379$ 0.11465698706256379

$ 0.001304263952927331
$ 0.001304263952927331$ 0.001304263952927331

+0.12%

+4.98%

-46.19%

-46.19%

Rexas Finance (RXS) sanntidsprisen er $ 0.001581. I løpet av de siste 24 timene har RXS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001304 og et toppnivå på $ 0.001664, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RXS er $ 0.11465698706256379, mens den rekordlave prisen er $ 0.001304263952927331.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RXS endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, +4.98% over 24 timer og -46.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rexas Finance (RXS) Markedsinformasjon

No.3959

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 61.70K
$ 61.70K$ 61.70K

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Rexas Finance er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 61.70K. Den sirkulerende forsyningen på RXS er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.58M.

Rexas Finance (RXS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Rexas Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000075+4.98%
30 dager$ -0.00168-51.52%
60 dager$ -0.003899-71.15%
90 dager$ -0.028219-94.70%
Rexas Finance Prisendring i dag

I dag registrerte RXS en endring på $ +0.000075 (+4.98%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Rexas Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00168 (-51.52%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Rexas Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RXS en endring på $ -0.003899 (-71.15%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Rexas Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.028219-94.70% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Rexas Finance (RXS)?

Sjekk ut Rexas Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Rexas Finance (RXS)

RexasRexas Finance is your gateway to the future of asset management. Rexas Finance empowers you to own or tokenize virtually any real-world asset, from real estate and art to commodities and intellectual property, on a global scale. With Rexas Finance, you gain access to a world where asset liquidity and investment opportunities are boundless.

Rexas Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Rexas Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RXS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Rexas Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Rexas Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Rexas Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Rexas Finance (RXS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Rexas Finance (RXS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Rexas Finance.

Sjekk Rexas Financeprisprognosen nå!

Rexas Finance (RXS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Rexas Finance (RXS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RXS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Rexas Finance (RXS)

Leter du etter hvordan du kjøperRexas Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Rexas Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RXS til lokale valutaer

1 Rexas Finance(RXS) til VND
41.604015
1 Rexas Finance(RXS) til AUD
A$0.00238731
1 Rexas Finance(RXS) til GBP
0.00116994
1 Rexas Finance(RXS) til EUR
0.00134385
1 Rexas Finance(RXS) til USD
$0.001581
1 Rexas Finance(RXS) til MYR
RM0.0066402
1 Rexas Finance(RXS) til TRY
0.06540597
1 Rexas Finance(RXS) til JPY
¥0.232407
1 Rexas Finance(RXS) til ARS
ARS$2.33184852
1 Rexas Finance(RXS) til RUB
0.1315392
1 Rexas Finance(RXS) til INR
0.13927029
1 Rexas Finance(RXS) til IDR
Rp26.34998946
1 Rexas Finance(RXS) til KRW
2.2111866
1 Rexas Finance(RXS) til PHP
0.09021186
1 Rexas Finance(RXS) til EGP
￡E.0.07614096
1 Rexas Finance(RXS) til BRL
R$0.00841092
1 Rexas Finance(RXS) til CAD
C$0.00216597
1 Rexas Finance(RXS) til BDT
0.19247094
1 Rexas Finance(RXS) til NGN
2.36321556
1 Rexas Finance(RXS) til COP
$6.17578125
1 Rexas Finance(RXS) til ZAR
R.0.02741454
1 Rexas Finance(RXS) til UAH
0.06532692
1 Rexas Finance(RXS) til TZS
T.Sh.3.91335444
1 Rexas Finance(RXS) til VES
Bs0.257703
1 Rexas Finance(RXS) til CLP
$1.509855
1 Rexas Finance(RXS) til PKR
Rs0.44875104
1 Rexas Finance(RXS) til KZT
0.85596921
1 Rexas Finance(RXS) til THB
฿0.05032323
1 Rexas Finance(RXS) til TWD
NT$0.04777782
1 Rexas Finance(RXS) til AED
د.إ0.00580227
1 Rexas Finance(RXS) til CHF
Fr0.00124899
1 Rexas Finance(RXS) til HKD
HK$0.01228437
1 Rexas Finance(RXS) til AMD
֏0.6050487
1 Rexas Finance(RXS) til MAD
.د.م0.01426062
1 Rexas Finance(RXS) til MXN
$0.02904297
1 Rexas Finance(RXS) til SAR
ريال0.00592875
1 Rexas Finance(RXS) til ETB
Br0.22698417
1 Rexas Finance(RXS) til KES
KSh0.20423358
1 Rexas Finance(RXS) til JOD
د.أ0.001120929
1 Rexas Finance(RXS) til PLN
0.00572322
1 Rexas Finance(RXS) til RON
лв0.00682992
1 Rexas Finance(RXS) til SEK
kr0.01487721
1 Rexas Finance(RXS) til BGN
лв0.00262446
1 Rexas Finance(RXS) til HUF
Ft0.52558764
1 Rexas Finance(RXS) til CZK
0.03267927
1 Rexas Finance(RXS) til KWD
د.ك0.000482205
1 Rexas Finance(RXS) til ILS
0.00526473
1 Rexas Finance(RXS) til BOB
Bs0.01092471
1 Rexas Finance(RXS) til AZN
0.0026877
1 Rexas Finance(RXS) til TJS
SM0.01479816
1 Rexas Finance(RXS) til GEL
0.0042687
1 Rexas Finance(RXS) til AOA
Kz1.44119217
1 Rexas Finance(RXS) til BHD
.د.ب0.000596037
1 Rexas Finance(RXS) til BMD
$0.001581
1 Rexas Finance(RXS) til DKK
kr0.01003935
1 Rexas Finance(RXS) til HNL
L0.04143801
1 Rexas Finance(RXS) til MUR
0.07168254
1 Rexas Finance(RXS) til NAD
$0.02743035
1 Rexas Finance(RXS) til NOK
kr0.01571514
1 Rexas Finance(RXS) til NZD
$0.0026877
1 Rexas Finance(RXS) til PAB
B/.0.001581
1 Rexas Finance(RXS) til PGK
K0.00660858
1 Rexas Finance(RXS) til QAR
ر.ق0.00573903
1 Rexas Finance(RXS) til RSD
дин.0.15768894
1 Rexas Finance(RXS) til UZS
soʻm19.51850427
1 Rexas Finance(RXS) til ALL
L0.13036926
1 Rexas Finance(RXS) til ANG
ƒ0.00282999
1 Rexas Finance(RXS) til AWG
ƒ0.0028458
1 Rexas Finance(RXS) til BBD
$0.003162
1 Rexas Finance(RXS) til BAM
KM0.00262446
1 Rexas Finance(RXS) til BIF
Fr4.719285
1 Rexas Finance(RXS) til BND
$0.00202368
1 Rexas Finance(RXS) til BSD
$0.001581
1 Rexas Finance(RXS) til JMD
$0.25360821
1 Rexas Finance(RXS) til KHR
6.34939086
1 Rexas Finance(RXS) til KMF
Fr0.660858
1 Rexas Finance(RXS) til LAK
34.36956453
1 Rexas Finance(RXS) til LKR
Rs0.47822088
1 Rexas Finance(RXS) til MDL
L0.0260865
1 Rexas Finance(RXS) til MGA
Ar6.99556137
1 Rexas Finance(RXS) til MOP
P0.01266381
1 Rexas Finance(RXS) til MVR
0.0241893
1 Rexas Finance(RXS) til MWK
MK2.74478991
1 Rexas Finance(RXS) til MZN
MT0.1010259
1 Rexas Finance(RXS) til NPR
Rs0.22279452
1 Rexas Finance(RXS) til PYG
11.291502
1 Rexas Finance(RXS) til RWF
Fr2.290869
1 Rexas Finance(RXS) til SBD
$0.0129642
1 Rexas Finance(RXS) til SCR
0.02406282
1 Rexas Finance(RXS) til SRD
$0.06022029
1 Rexas Finance(RXS) til SVC
$0.01383375
1 Rexas Finance(RXS) til SZL
L0.02743035
1 Rexas Finance(RXS) til TMT
m0.0055335
1 Rexas Finance(RXS) til TND
د.ت0.00460071
1 Rexas Finance(RXS) til TTD
$0.01070337
1 Rexas Finance(RXS) til UGX
Sh5.546148
1 Rexas Finance(RXS) til XAF
Fr0.882198
1 Rexas Finance(RXS) til XCD
$0.0042687
1 Rexas Finance(RXS) til XOF
Fr0.882198
1 Rexas Finance(RXS) til XPF
Fr0.159681
1 Rexas Finance(RXS) til BWP
P0.02105892
1 Rexas Finance(RXS) til BZD
$0.00317781
1 Rexas Finance(RXS) til CVE
$0.14826618
1 Rexas Finance(RXS) til DJF
Fr0.281418
1 Rexas Finance(RXS) til DOP
$0.09805362
1 Rexas Finance(RXS) til DZD
د.ج0.20483436
1 Rexas Finance(RXS) til FJD
$0.00355725
1 Rexas Finance(RXS) til GNF
Fr13.746795
1 Rexas Finance(RXS) til GTQ
Q0.01211046
1 Rexas Finance(RXS) til GYD
$0.33088749
1 Rexas Finance(RXS) til ISK
kr0.191301

Rexas Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Rexas Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Rexas Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Rexas Finance

Hvor mye er Rexas Finance (RXS) verdt i dag?
Live RXS prisen i USD er 0.001581 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RXS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RXS til USD er $ 0.001581. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Rexas Finance?
Markedsverdien for RXS er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RXS?
Den sirkulerende forsyningen av RXS er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRXS ?
RXS oppnådde en ATH-pris på 0.11465698706256379 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RXS?
RXS så en ATL-pris på 0.001304263952927331 USD.
Hva er handelsvolumet til RXS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RXS er $ 61.70K USD.
Vil RXS gå høyere i år?
RXS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RXS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:35:23 (UTC+8)

Rexas Finance (RXS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

