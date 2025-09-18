Dagens Ready to Fight livepris er 0.01128 USD. Spor prisoppdateringer for RTF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RTF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ready to Fight livepris er 0.01128 USD. Spor prisoppdateringer for RTF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RTF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om RTF

RTF Prisinformasjon

RTF teknisk dokument

RTF Offisiell nettside

RTF tokenomics

RTF Prisprognose

RTF-historikk

RTF Kjøpeguide

RTF-til-fiat-valutakonverter

RTF Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Ready to Fight Logo

Ready to Fight Pris(RTF)

1 RTF til USD livepris:

$0.01128
$0.01128$0.01128
+0.17%1D
USD
Ready to Fight (RTF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:06:29 (UTC+8)

Ready to Fight (RTF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0112
$ 0.0112$ 0.0112
24 timer lav
$ 0.01145
$ 0.01145$ 0.01145
24 timer høy

$ 0.0112
$ 0.0112$ 0.0112

$ 0.01145
$ 0.01145$ 0.01145

$ 0.2862044677525272
$ 0.2862044677525272$ 0.2862044677525272

$ 0.009836048565616116
$ 0.009836048565616116$ 0.009836048565616116

0.00%

+0.17%

-2.60%

-2.60%

Ready to Fight (RTF) sanntidsprisen er $ 0.01128. I løpet av de siste 24 timene har RTF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0112 og et toppnivå på $ 0.01145, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RTF er $ 0.2862044677525272, mens den rekordlave prisen er $ 0.009836048565616116.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RTF endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.17% over 24 timer og -2.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ready to Fight (RTF) Markedsinformasjon

No.3851

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 126.53K
$ 126.53K$ 126.53K

$ 4.51M
$ 4.51M$ 4.51M

0.00
0.00 0.00

400,000,000
400,000,000 400,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på Ready to Fight er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 126.53K. Den sirkulerende forsyningen på RTF er 0.00, med en total tilgang på 400000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.51M.

Ready to Fight (RTF) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ready to Fight for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000191+0.17%
30 dager$ -0.00073-6.08%
60 dager$ -0.00148-11.60%
90 dager$ -0.03265-74.33%
Ready to Fight Prisendring i dag

I dag registrerte RTF en endring på $ +0.0000191 (+0.17%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ready to Fight 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00073 (-6.08%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ready to Fight 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RTF en endring på $ -0.00148 (-11.60%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ready to Fight 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.03265-74.33% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ready to Fight (RTF)?

Sjekk ut Ready to Fight Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ready to Fight (RTF)

Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC.

Ready to Fight er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ready to Fight investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RTF Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ready to Fight på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ready to Fight kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ready to Fight Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ready to Fight (RTF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ready to Fight (RTF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ready to Fight.

Sjekk Ready to Fightprisprognosen nå!

Ready to Fight (RTF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ready to Fight (RTF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RTF tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ready to Fight (RTF)

Leter du etter hvordan du kjøperReady to Fight? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ready to Fight på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RTF til lokale valutaer

1 Ready to Fight(RTF) til VND
296.8332
1 Ready to Fight(RTF) til AUD
A$0.0170328
1 Ready to Fight(RTF) til GBP
0.0083472
1 Ready to Fight(RTF) til EUR
0.009588
1 Ready to Fight(RTF) til USD
$0.01128
1 Ready to Fight(RTF) til MYR
RM0.047376
1 Ready to Fight(RTF) til TRY
0.4667664
1 Ready to Fight(RTF) til JPY
¥1.65816
1 Ready to Fight(RTF) til ARS
ARS$16.6370976
1 Ready to Fight(RTF) til RUB
0.94188
1 Ready to Fight(RTF) til INR
0.9934296
1 Ready to Fight(RTF) til IDR
Rp187.9999248
1 Ready to Fight(RTF) til KRW
15.7540992
1 Ready to Fight(RTF) til PHP
0.6434112
1 Ready to Fight(RTF) til EGP
￡E.0.5433576
1 Ready to Fight(RTF) til BRL
R$0.0600096
1 Ready to Fight(RTF) til CAD
C$0.0154536
1 Ready to Fight(RTF) til BDT
1.3732272
1 Ready to Fight(RTF) til NGN
16.8608928
1 Ready to Fight(RTF) til COP
$43.7208288
1 Ready to Fight(RTF) til ZAR
R.0.1953696
1 Ready to Fight(RTF) til UAH
0.4660896
1 Ready to Fight(RTF) til TZS
T.Sh.27.9207072
1 Ready to Fight(RTF) til VES
Bs1.83864
1 Ready to Fight(RTF) til CLP
$10.7724
1 Ready to Fight(RTF) til PKR
Rs3.2017152
1 Ready to Fight(RTF) til KZT
6.1071048
1 Ready to Fight(RTF) til THB
฿0.3588168
1 Ready to Fight(RTF) til TWD
NT$0.3409944
1 Ready to Fight(RTF) til AED
د.إ0.0413976
1 Ready to Fight(RTF) til CHF
Fr0.0089112
1 Ready to Fight(RTF) til HKD
HK$0.0876456
1 Ready to Fight(RTF) til AMD
֏4.316856
1 Ready to Fight(RTF) til MAD
.د.م0.1017456
1 Ready to Fight(RTF) til MXN
$0.2073264
1 Ready to Fight(RTF) til SAR
ريال0.0423
1 Ready to Fight(RTF) til ETB
Br1.6194696
1 Ready to Fight(RTF) til KES
KSh1.4571504
1 Ready to Fight(RTF) til JOD
د.أ0.00799752
1 Ready to Fight(RTF) til PLN
0.0408336
1 Ready to Fight(RTF) til RON
лв0.0486168
1 Ready to Fight(RTF) til SEK
kr0.1061448
1 Ready to Fight(RTF) til BGN
лв0.0187248
1 Ready to Fight(RTF) til HUF
Ft3.7486824
1 Ready to Fight(RTF) til CZK
0.2331576
1 Ready to Fight(RTF) til KWD
د.ك0.0034404
1 Ready to Fight(RTF) til ILS
0.0375624
1 Ready to Fight(RTF) til BOB
Bs0.0779448
1 Ready to Fight(RTF) til AZN
0.019176
1 Ready to Fight(RTF) til TJS
SM0.1055808
1 Ready to Fight(RTF) til GEL
0.030456
1 Ready to Fight(RTF) til AOA
Kz10.2825096
1 Ready to Fight(RTF) til BHD
.د.ب0.00425256
1 Ready to Fight(RTF) til BMD
$0.01128
1 Ready to Fight(RTF) til DKK
kr0.071628
1 Ready to Fight(RTF) til HNL
L0.2956488
1 Ready to Fight(RTF) til MUR
0.5114352
1 Ready to Fight(RTF) til NAD
$0.195708
1 Ready to Fight(RTF) til NOK
kr0.1121232
1 Ready to Fight(RTF) til NZD
$0.019176
1 Ready to Fight(RTF) til PAB
B/.0.01128
1 Ready to Fight(RTF) til PGK
K0.0471504
1 Ready to Fight(RTF) til QAR
ر.ق0.0409464
1 Ready to Fight(RTF) til RSD
дин.1.1247288
1 Ready to Fight(RTF) til UZS
soʻm139.2591576
1 Ready to Fight(RTF) til ALL
L0.9301488
1 Ready to Fight(RTF) til ANG
ƒ0.0201912
1 Ready to Fight(RTF) til AWG
ƒ0.020304
1 Ready to Fight(RTF) til BBD
$0.02256
1 Ready to Fight(RTF) til BAM
KM0.0187248
1 Ready to Fight(RTF) til BIF
Fr33.6708
1 Ready to Fight(RTF) til BND
$0.0144384
1 Ready to Fight(RTF) til BSD
$0.01128
1 Ready to Fight(RTF) til JMD
$1.8094248
1 Ready to Fight(RTF) til KHR
45.3011568
1 Ready to Fight(RTF) til KMF
Fr4.71504
1 Ready to Fight(RTF) til LAK
245.2173864
1 Ready to Fight(RTF) til LKR
Rs3.4119744
1 Ready to Fight(RTF) til MDL
L0.18612
1 Ready to Fight(RTF) til MGA
Ar49.9114056
1 Ready to Fight(RTF) til MOP
P0.0903528
1 Ready to Fight(RTF) til MVR
0.172584
1 Ready to Fight(RTF) til MWK
MK19.5833208
1 Ready to Fight(RTF) til MZN
MT0.720792
1 Ready to Fight(RTF) til NPR
Rs1.5895776
1 Ready to Fight(RTF) til PYG
80.56176
1 Ready to Fight(RTF) til RWF
Fr16.34472
1 Ready to Fight(RTF) til SBD
$0.092496
1 Ready to Fight(RTF) til SCR
0.1616424
1 Ready to Fight(RTF) til SRD
$0.4296552
1 Ready to Fight(RTF) til SVC
$0.0987
1 Ready to Fight(RTF) til SZL
L0.195708
1 Ready to Fight(RTF) til TMT
m0.03948
1 Ready to Fight(RTF) til TND
د.ت0.0328248
1 Ready to Fight(RTF) til TTD
$0.0763656
1 Ready to Fight(RTF) til UGX
Sh39.57024
1 Ready to Fight(RTF) til XAF
Fr6.29424
1 Ready to Fight(RTF) til XCD
$0.030456
1 Ready to Fight(RTF) til XOF
Fr6.29424
1 Ready to Fight(RTF) til XPF
Fr1.13928
1 Ready to Fight(RTF) til BWP
P0.1502496
1 Ready to Fight(RTF) til BZD
$0.0226728
1 Ready to Fight(RTF) til CVE
$1.0578384
1 Ready to Fight(RTF) til DJF
Fr1.99656
1 Ready to Fight(RTF) til DOP
$0.6995856
1 Ready to Fight(RTF) til DZD
د.ج1.461324
1 Ready to Fight(RTF) til FJD
$0.02538
1 Ready to Fight(RTF) til GNF
Fr98.0796
1 Ready to Fight(RTF) til GTQ
Q0.0864048
1 Ready to Fight(RTF) til GYD
$2.3607912
1 Ready to Fight(RTF) til ISK
kr1.36488

Ready to Fight Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ready to Fight, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Ready to Fight nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ready to Fight

Hvor mye er Ready to Fight (RTF) verdt i dag?
Live RTF prisen i USD er 0.01128 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RTF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RTF til USD er $ 0.01128. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ready to Fight?
Markedsverdien for RTF er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RTF?
Den sirkulerende forsyningen av RTF er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRTF ?
RTF oppnådde en ATH-pris på 0.2862044677525272 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RTF?
RTF så en ATL-pris på 0.009836048565616116 USD.
Hva er handelsvolumet til RTF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RTF er $ 126.53K USD.
Vil RTF gå høyere i år?
RTF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RTF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:06:29 (UTC+8)

Ready to Fight (RTF) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

RTF-til-USD-kalkulator

Beløp

RTF
RTF
USD
USD

1 RTF = 0.01128 USD

Handle RTF

RTFUSDT
$0.01128
$0.01128$0.01128
+0.17%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker