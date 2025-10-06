ROVR Network pris i dag

Sanntids ROVR Network (ROVR) pris i dag er $ 0.009218, med en 0.48% endring de siste 24 timene. Nåværende ROVR til USD konverteringssats er $ 0.009218 per ROVR.

ROVR Network rangerer for tiden som #1717 etter markedsverdi på $ 1.98M, med en sirkulerende forsyning på 215.29M ROVR. I løpet av de siste 24 timene ROVR har den blitt handlet mellom $ 0.009176(laveste) og $ 0.00928 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.021590040558154902, mens tidenes laveste notering var $ 0.008280267387340556.

Kortsiktig har ROVR beveget seg -0.02% i løpet av den siste timen og -6.77% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 95.08K.

ROVR Network (ROVR) Markedsinformasjon

Rangering No.1717 Markedsverdi $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Volum (24 timer) $ 95.08K$ 95.08K $ 95.08K Fullt utvannet markedsverdi $ 92.18M$ 92.18M $ 92.18M Opplagsforsyning 215.29M 215.29M 215.29M Maksimal forsyning 9,999,998,876 9,999,998,876 9,999,998,876 Total forsyning 9,999,998,876 9,999,998,876 9,999,998,876 Opplagsforsyning 2.15% Offentlig blokkjede SOL

