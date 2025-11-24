ROVR Network (ROVR)-prisforutsigelse (USD)

Få ROVR Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye ROVR vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp ROVR

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på ROVR Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.009184 $0.009184 $0.009184 -0.31% USD Faktisk Prediksjon ROVR Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) ROVR Network (ROVR) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan ROVR Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009184 i 2025. ROVR Network (ROVR) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan ROVR Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009643 i 2026. ROVR Network (ROVR) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ROVR for 2027 $ 0.010125 med en 10.25% vekstrate. ROVR Network (ROVR) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ROVR for 2028 $ 0.010631 med en 15.76% vekstrate. ROVR Network (ROVR) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ROVR for 2029 $ 0.011163 med en 21.55% vekstrate. ROVR Network (ROVR) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ROVR for 2030 $ 0.011721 med en 27.63% vekstrate. ROVR Network (ROVR) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på ROVR Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.019092. ROVR Network (ROVR) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på ROVR Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.031100. År Pris Vekst 2025 $ 0.009184 0.00%

2026 $ 0.009643 5.00%

2027 $ 0.010125 10.25%

2028 $ 0.010631 15.76%

2029 $ 0.011163 21.55%

2030 $ 0.011721 27.63%

2031 $ 0.012307 34.01%

2032 $ 0.012922 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.013568 47.75%

2034 $ 0.014247 55.13%

2035 $ 0.014959 62.89%

2036 $ 0.015707 71.03%

2037 $ 0.016493 79.59%

2038 $ 0.017317 88.56%

2039 $ 0.018183 97.99%

2040 $ 0.019092 107.89% Vis mer Kortsiktig ROVR Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.009184 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.009185 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.009192 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.009221 0.41% ROVR Network (ROVR) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ROVR November 24, 2025(I dag) er $0.009184 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. ROVR Network (ROVR) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ROVR, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.009185 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. ROVR Network (ROVR) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ROVR, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.009192 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. ROVR Network (ROVR) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ROVR $0.009221 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende ROVR Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.009184$ 0.009184 $ 0.009184 Prisendring (24 t) -0.31% Markedsverdi $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Opplagsforsyning 215.29M 215.29M 215.29M Volum (24 timer) $ 108.29K$ 108.29K $ 108.29K Volum (24 timer) -- Den siste ROVR-prisen er $ 0.009184. Den har en 24-timers endring på -0.31%, med et 24-timers handelsvolum på $ 108.29K. Videre har ROVR en sirkulerende forsyning på 215.29M og total markedsverdi på $ 1.98M. Se ROVR livepris

Hvordan kjøpe ROVR Network (ROVR) Prøver du å kjøpe ROVR? Du kan nå kjøpe ROVR via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper ROVR Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper ROVR nå

ROVR Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for ROVR Network direktepris, er gjeldende pris for ROVR Network 0.009179USD. Den sirkulerende forsyningen av ROVR Network(ROVR) er 0.00 ROVR , som gir den en markedsverdi på $1.98M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000046 $ 0.009234 $ 0.009094

7 dager -0.07% $ -0.000710 $ 0.009901 $ 0.009094

30 dager -0.08% $ -0.000891 $ 0.010598 $ 0.009058 24-timers ytelse De siste 24 timene har ROVR Network vist en prisbevegelse på $-0.000046 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har ROVR Network handlet på en topp på $0.009901 og en bunn på $0.009094 . Det så en prisendring på -0.07% . Denne nylige trenden viser potensialet til ROVR for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har ROVR Network opplevd en -0.08% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000891 av dens verdi. Dette indikerer at ROVR kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette ROVR Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full ROVR prishistorikk

Hvordan fungerer ROVR Network (ROVR) prisforutsigelsesmodul? ROVR Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ROVR basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for ROVR Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ROVR, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til ROVR Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ROVR. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ROVR for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til ROVR Network.

Hvorfor er ROVR-prisforutsigelse viktig?

ROVR-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i ROVR nå? I følge dine forutsigelser vil ROVR oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for ROVR neste måned? I følge ROVR Network (ROVR)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte ROVR-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 ROVR koste i 2026? Prisen på 1 ROVR Network (ROVR) i dag er $0.009184 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ROVR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på ROVR i 2027? ROVR Network (ROVR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ROVR innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for ROVR i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil ROVR Network (ROVR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for ROVR i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil ROVR Network (ROVR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 ROVR koste i 2030? Prisen på 1 ROVR Network (ROVR) i dag er $0.009184 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ROVR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for ROVR i 2040? ROVR Network (ROVR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ROVR innen 2040. Registrer deg nå