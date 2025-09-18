Dagens Oasis livepris er 0.02954 USD. Spor prisoppdateringer for ROSE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROSE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Oasis livepris er 0.02954 USD. Spor prisoppdateringer for ROSE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROSE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Oasis Logo

Oasis Pris(ROSE)

1 ROSE til USD livepris:

$0.02954
$0.02954$0.02954
-0.33%1D
USD
Oasis (ROSE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:06:08 (UTC+8)

Oasis (ROSE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02935
$ 0.02935$ 0.02935
24 timer lav
$ 0.03221
$ 0.03221$ 0.03221
24 timer høy

$ 0.02935
$ 0.02935$ 0.02935

$ 0.03221
$ 0.03221$ 0.03221

$ 0.5963579420049011
$ 0.5963579420049011$ 0.5963579420049011

$ 0.019431918889546658
$ 0.019431918889546658$ 0.019431918889546658

-0.54%

-0.33%

+0.23%

+0.23%

Oasis (ROSE) sanntidsprisen er $ 0.02954. I løpet av de siste 24 timene har ROSE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02935 og et toppnivå på $ 0.03221, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROSE er $ 0.5963579420049011, mens den rekordlave prisen er $ 0.019431918889546658.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROSE endret seg med -0.54% i løpet av den siste timen, -0.33% over 24 timer og +0.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Oasis (ROSE) Markedsinformasjon

No.200

$ 218.90M
$ 218.90M$ 218.90M

$ 680.87K
$ 680.87K$ 680.87K

$ 295.40M
$ 295.40M$ 295.40M

7.41B
7.41B 7.41B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ROSE

Nåværende markedsverdi på Oasis er $ 218.90M, med et 24-timers handelsvolum på $ 680.87K. Den sirkulerende forsyningen på ROSE er 7.41B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 295.40M.

Oasis (ROSE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Oasis for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000978-0.33%
30 dager$ +0.00189+6.83%
60 dager$ -0.00263-8.18%
90 dager$ +0.00728+32.70%
Oasis Prisendring i dag

I dag registrerte ROSE en endring på $ -0.0000978 (-0.33%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Oasis 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00189 (+6.83%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Oasis 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ROSE en endring på $ -0.00263 (-8.18%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Oasis 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00728+32.70% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Oasis (ROSE)?

Sjekk ut Oasis Prishistorikk-siden nå.

Hva er Oasis (ROSE)

Oasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward

Oasis er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Oasis investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ROSE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Oasis på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Oasis kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Oasis Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Oasis (ROSE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Oasis (ROSE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Oasis.

Sjekk Oasisprisprognosen nå!

Oasis (ROSE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Oasis (ROSE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ROSE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Oasis (ROSE)

Leter du etter hvordan du kjøperOasis? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Oasis på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ROSE til lokale valutaer

1 Oasis(ROSE) til VND
777.3451
1 Oasis(ROSE) til AUD
A$0.0446054
1 Oasis(ROSE) til GBP
0.0218596
1 Oasis(ROSE) til EUR
0.025109
1 Oasis(ROSE) til USD
$0.02954
1 Oasis(ROSE) til MYR
RM0.124068
1 Oasis(ROSE) til TRY
1.2223652
1 Oasis(ROSE) til JPY
¥4.34238
1 Oasis(ROSE) til ARS
ARS$43.5691368
1 Oasis(ROSE) til RUB
2.46659
1 Oasis(ROSE) til INR
2.6015878
1 Oasis(ROSE) til IDR
Rp492.3331364
1 Oasis(ROSE) til KRW
41.2567456
1 Oasis(ROSE) til PHP
1.6849616
1 Oasis(ROSE) til EGP
￡E.1.4229418
1 Oasis(ROSE) til BRL
R$0.1571528
1 Oasis(ROSE) til CAD
C$0.0404698
1 Oasis(ROSE) til BDT
3.5961996
1 Oasis(ROSE) til NGN
44.1552104
1 Oasis(ROSE) til COP
$114.4958584
1 Oasis(ROSE) til ZAR
R.0.5116328
1 Oasis(ROSE) til UAH
1.2205928
1 Oasis(ROSE) til TZS
T.Sh.73.1185896
1 Oasis(ROSE) til VES
Bs4.81502
1 Oasis(ROSE) til CLP
$28.2107
1 Oasis(ROSE) til PKR
Rs8.3846336
1 Oasis(ROSE) til KZT
15.9932514
1 Oasis(ROSE) til THB
฿0.9396674
1 Oasis(ROSE) til TWD
NT$0.8929942
1 Oasis(ROSE) til AED
د.إ0.1084118
1 Oasis(ROSE) til CHF
Fr0.0233366
1 Oasis(ROSE) til HKD
HK$0.2295258
1 Oasis(ROSE) til AMD
֏11.304958
1 Oasis(ROSE) til MAD
.د.م0.2664508
1 Oasis(ROSE) til MXN
$0.5429452
1 Oasis(ROSE) til SAR
ريال0.110775
1 Oasis(ROSE) til ETB
Br4.2410578
1 Oasis(ROSE) til KES
KSh3.8159772
1 Oasis(ROSE) til JOD
د.أ0.02094386
1 Oasis(ROSE) til PLN
0.1069348
1 Oasis(ROSE) til RON
лв0.1273174
1 Oasis(ROSE) til SEK
kr0.2779714
1 Oasis(ROSE) til BGN
лв0.0490364
1 Oasis(ROSE) til HUF
Ft9.8170282
1 Oasis(ROSE) til CZK
0.6105918
1 Oasis(ROSE) til KWD
د.ك0.0090097
1 Oasis(ROSE) til ILS
0.0983682
1 Oasis(ROSE) til BOB
Bs0.2041214
1 Oasis(ROSE) til AZN
0.050218
1 Oasis(ROSE) til TJS
SM0.2764944
1 Oasis(ROSE) til GEL
0.079758
1 Oasis(ROSE) til AOA
Kz26.9277778
1 Oasis(ROSE) til BHD
.د.ب0.01113658
1 Oasis(ROSE) til BMD
$0.02954
1 Oasis(ROSE) til DKK
kr0.187579
1 Oasis(ROSE) til HNL
L0.7742434
1 Oasis(ROSE) til MUR
1.3393436
1 Oasis(ROSE) til NAD
$0.512519
1 Oasis(ROSE) til NOK
kr0.2936276
1 Oasis(ROSE) til NZD
$0.050218
1 Oasis(ROSE) til PAB
B/.0.02954
1 Oasis(ROSE) til PGK
K0.1234772
1 Oasis(ROSE) til QAR
ر.ق0.1072302
1 Oasis(ROSE) til RSD
дин.2.9454334
1 Oasis(ROSE) til UZS
soʻm364.6910918
1 Oasis(ROSE) til ALL
L2.4358684
1 Oasis(ROSE) til ANG
ƒ0.0528766
1 Oasis(ROSE) til AWG
ƒ0.053172
1 Oasis(ROSE) til BBD
$0.05908
1 Oasis(ROSE) til BAM
KM0.0490364
1 Oasis(ROSE) til BIF
Fr88.1769
1 Oasis(ROSE) til BND
$0.0378112
1 Oasis(ROSE) til BSD
$0.02954
1 Oasis(ROSE) til JMD
$4.7385114
1 Oasis(ROSE) til KHR
118.6344124
1 Oasis(ROSE) til KMF
Fr12.34772
1 Oasis(ROSE) til LAK
642.1739002
1 Oasis(ROSE) til LKR
Rs8.9352592
1 Oasis(ROSE) til MDL
L0.48741
1 Oasis(ROSE) til MGA
Ar130.7077058
1 Oasis(ROSE) til MOP
P0.2366154
1 Oasis(ROSE) til MVR
0.451962
1 Oasis(ROSE) til MWK
MK51.2846894
1 Oasis(ROSE) til MZN
MT1.887606
1 Oasis(ROSE) til NPR
Rs4.1627768
1 Oasis(ROSE) til PYG
210.97468
1 Oasis(ROSE) til RWF
Fr42.80346
1 Oasis(ROSE) til SBD
$0.242228
1 Oasis(ROSE) til SCR
0.4233082
1 Oasis(ROSE) til SRD
$1.1251786
1 Oasis(ROSE) til SVC
$0.258475
1 Oasis(ROSE) til SZL
L0.512519
1 Oasis(ROSE) til TMT
m0.10339
1 Oasis(ROSE) til TND
د.ت0.0859614
1 Oasis(ROSE) til TTD
$0.1999858
1 Oasis(ROSE) til UGX
Sh103.62632
1 Oasis(ROSE) til XAF
Fr16.48332
1 Oasis(ROSE) til XCD
$0.079758
1 Oasis(ROSE) til XOF
Fr16.48332
1 Oasis(ROSE) til XPF
Fr2.98354
1 Oasis(ROSE) til BWP
P0.3934728
1 Oasis(ROSE) til BZD
$0.0593754
1 Oasis(ROSE) til CVE
$2.7702612
1 Oasis(ROSE) til DJF
Fr5.22858
1 Oasis(ROSE) til DOP
$1.8320708
1 Oasis(ROSE) til DZD
د.ج3.826907
1 Oasis(ROSE) til FJD
$0.066465
1 Oasis(ROSE) til GNF
Fr256.8503
1 Oasis(ROSE) til GTQ
Q0.2262764
1 Oasis(ROSE) til GYD
$6.1824266
1 Oasis(ROSE) til ISK
kr3.57434

Oasis Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Oasis, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Oasis nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Oasis

Hvor mye er Oasis (ROSE) verdt i dag?
Live ROSE prisen i USD er 0.02954 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ROSE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ROSE til USD er $ 0.02954. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Oasis?
Markedsverdien for ROSE er $ 218.90M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ROSE?
Den sirkulerende forsyningen av ROSE er 7.41B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forROSE ?
ROSE oppnådde en ATH-pris på 0.5963579420049011 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ROSE?
ROSE så en ATL-pris på 0.019431918889546658 USD.
Hva er handelsvolumet til ROSE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ROSE er $ 680.87K USD.
Vil ROSE gå høyere i år?
ROSE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ROSE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:06:08 (UTC+8)

Oasis (ROSE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ROSE-til-USD-kalkulator

Beløp

ROSE
ROSE
USD
USD

1 ROSE = 0.02954 USD

Handle ROSE

ROSEUSDT
$0.02954
$0.02954$0.02954
-0.43%

