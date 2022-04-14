Oasis (ROSE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Oasis (ROSE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Oasis (ROSE) Informasjon Oasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward Offisiell nettside: https://oasisprotocol.org/ Teknisk dokument: https://docs.oasis.io/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/S3SQfD6RheMXQ3EEYn1Z5sJsbtwfXdt7tSAVXPQFtYo Kjøp ROSE nå!

Oasis (ROSE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Oasis (ROSE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 211.73M $ 211.73M $ 211.73M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 7.41B $ 7.41B $ 7.41B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 285.70M $ 285.70M $ 285.70M All-time high: $ 0.185 $ 0.185 $ 0.185 All-Time Low: $ 0.019431918889546658 $ 0.019431918889546658 $ 0.019431918889546658 Nåværende pris: $ 0.02857 $ 0.02857 $ 0.02857 Lær mer om Oasis (ROSE) pris

Oasis (ROSE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Oasis (ROSE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROSE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROSE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROSEs tokenomics, kan du utforske ROSE tokenets livepris!

Oasis (ROSE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ROSE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ROSE nå!

ROSE prisforutsigelse Vil du vite hvor ROSE kan være på vei? Vår ROSE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ROSE tokenets prisforutsigelse nå!

