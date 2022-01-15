ROSE

Oasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward

NavnROSE

RangeringNo.242

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)%0,06

Opplagsforsyning7.411.590.122

Maksimal forsyning0

Total forsyning10.000.000.000

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.5963579420049011,2022-01-15

Laveste pris0.019431918889546658,2025-04-07

Offentlig blokkjedeROSE

IntroduksjonOasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

ROSE/USDT
Oasis
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (ROSE)
--
24 timers mengde (USDT)
--
ROSE/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (ROSE)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Loading...