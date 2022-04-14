iExec RLC (RLC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i iExec RLC (RLC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

iExec RLC (RLC) Informasjon RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.” Offisiell nettside: https://iex.ec/ Teknisk dokument: https://www.iex.ec/developers Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x607F4C5BB672230e8672085532f7e901544a7375 Kjøp RLC nå!

iExec RLC (RLC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for iExec RLC (RLC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 100.50M $ 100.50M $ 100.50M Total forsyning: $ 87.00M $ 87.00M $ 87.00M Sirkulerende forsyning: $ 87.00M $ 87.00M $ 87.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 100.50M $ 100.50M $ 100.50M All-time high: $ 4.7815 $ 4.7815 $ 4.7815 All-Time Low: $ 0.148837272278 $ 0.148837272278 $ 0.148837272278 Nåværende pris: $ 1.1552 $ 1.1552 $ 1.1552 Lær mer om iExec RLC (RLC) pris

iExec RLC (RLC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak iExec RLC (RLC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RLC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RLC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RLCs tokenomics, kan du utforske RLC tokenets livepris!

iExec RLC (RLC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RLC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RLC nå!

RLC prisforutsigelse Vil du vite hvor RLC kan være på vei? Vår RLC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RLC tokenets prisforutsigelse nå!

