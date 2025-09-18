Dagens iExec RLC livepris er 1.1959 USD. Spor prisoppdateringer for RLC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RLC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens iExec RLC livepris er 1.1959 USD. Spor prisoppdateringer for RLC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RLC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

iExec RLC Logo

iExec RLC Pris(RLC)

1 RLC til USD livepris:

$1.1959$1.1959
-0.66%1D
USD
iExec RLC (RLC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:05:47 (UTC+8)

iExec RLC (RLC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.1949$ 1.1949
24 timer lav
$ 1.2517$ 1.2517
24 timer høy

$ 1.1949$ 1.1949

$ 1.2517$ 1.2517

$ 16.25819503$ 16.25819503

$ 0.148837272278$ 0.148837272278

-0.66%

-6.19%

iExec RLC (RLC) sanntidsprisen er $ 1.1959. I løpet av de siste 24 timene har RLC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.1949 og et toppnivå på $ 1.2517, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RLC er $ 16.25819503, mens den rekordlave prisen er $ 0.148837272278.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RLC endret seg med -0.66% i løpet av den siste timen, -0.66% over 24 timer og -6.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

iExec RLC (RLC) Markedsinformasjon

No.370

$ 104.04M$ 104.04M

$ 518.80K$ 518.80K

$ 104.04M$ 104.04M

87.00M 87.00M

86,999,784.9868455 86,999,784.9868455

86,999,784.9868455 86,999,784.9868455

100.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på iExec RLC er $ 104.04M, med et 24-timers handelsvolum på $ 518.80K. Den sirkulerende forsyningen på RLC er 87.00M, med en total tilgang på 86999784.9868455. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 104.04M.

iExec RLC (RLC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene iExec RLC for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.007945-0.66%
30 dager$ +0.1511+14.46%
60 dager$ -0.1312-9.89%
90 dager$ +0.3564+42.45%
iExec RLC Prisendring i dag

I dag registrerte RLC en endring på $ -0.007945 (-0.66%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

iExec RLC 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.1511 (+14.46%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

iExec RLC 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RLC en endring på $ -0.1312 (-9.89%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

iExec RLC 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.3564+42.45% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for iExec RLC (RLC)?

Sjekk ut iExec RLC Prishistorikk-siden nå.

Hva er iExec RLC (RLC)

RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”

iExec RLC er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere iExec RLC investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RLC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om iExec RLC på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din iExec RLC kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

iExec RLC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil iExec RLC (RLC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine iExec RLC (RLC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for iExec RLC.

Sjekk iExec RLCprisprognosen nå!

iExec RLC (RLC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak iExec RLC (RLC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RLC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe iExec RLC (RLC)

Leter du etter hvordan du kjøperiExec RLC? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe iExec RLC på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RLC til lokale valutaer

iExec RLC Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av iExec RLC, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell iExec RLC nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om iExec RLC

Hvor mye er iExec RLC (RLC) verdt i dag?
Live RLC prisen i USD er 1.1959 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RLC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RLC til USD er $ 1.1959. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for iExec RLC?
Markedsverdien for RLC er $ 104.04M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RLC?
Den sirkulerende forsyningen av RLC er 87.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRLC ?
RLC oppnådde en ATH-pris på 16.25819503 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RLC?
RLC så en ATL-pris på 0.148837272278 USD.
Hva er handelsvolumet til RLC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RLC er $ 518.80K USD.
Vil RLC gå høyere i år?
RLC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RLC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:05:47 (UTC+8)

iExec RLC (RLC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

