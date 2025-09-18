Dagens Realio livepris er 0.2776 USD. Spor prisoppdateringer for RIO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RIO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Realio livepris er 0.2776 USD. Spor prisoppdateringer for RIO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RIO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 RIO til USD livepris:

$0.2775
$0.2775$0.2775
-0.35%1D
Realio (RIO) Live prisdiagram
Realio (RIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.61%

-0.35%

-11.26%

-11.26%

Realio (RIO) sanntidsprisen er $ 0.2776. I løpet av de siste 24 timene har RIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2722 og et toppnivå på $ 0.2996, noe som viser aktiv markedsvolatilitet.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RIO endret seg med +0.61% i løpet av den siste timen, -0.35% over 24 timer og -11.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Realio (RIO) Markedsinformasjon

$ 315.78K
$ 315.78K$ 315.78K

$ 27.76M
$ 27.76M$ 27.76M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ALGO

Nåværende markedsverdi på Realio er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 315.78K. Den sirkulerende forsyningen på RIO er --, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.76M.

Realio (RIO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Realio for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000975-0.35%
30 dager$ -0.0116-4.02%
60 dager$ -0.1003-26.55%
90 dager$ +0.0358+14.80%
Realio Prisendring i dag

I dag registrerte RIO en endring på $ -0.000975 (-0.35%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Realio 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0116 (-4.02%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Realio 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RIO en endring på $ -0.1003 (-26.55%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Realio 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0358+14.80% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Realio (RIO)?

Sjekk ut Realio Prishistorikk-siden nå.

Hva er Realio (RIO)

$RIO (Realio Network Token) is the native gas and utility token of the Realio Network. The Realio Network is a Cosmos SDK Layer-1 multi-chain Web3 ecosystem focused on the issuance and management of digitally native real-world assets (RWAs). The Network has built-in EVM compatibility and features a native dual-token public Proof-Of-Stake (PoS) consensus mechanism for both Realio’s utility token, $RIO, and its hybrid digital security token, $RST (Realio Security Token). $RIO is a native multi-chain asset that currently exists on the Ethereum, Algorand, and Stellar networks, with a genesis event for native $RIO happening on March 31st, 2023 when the Realio Network launches.

Realio er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Realio investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RIO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Realio på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Realio kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Realio Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Realio (RIO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Realio (RIO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Realio.

Sjekk Realioprisprognosen nå!

Realio (RIO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Realio (RIO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RIO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Realio (RIO)

Leter du etter hvordan du kjøperRealio? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Realio på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RIO til lokale valutaer

1 Realio(RIO) til VND
7,305.044
1 Realio(RIO) til AUD
A$0.419176
1 Realio(RIO) til GBP
0.205424
1 Realio(RIO) til EUR
0.23596
1 Realio(RIO) til USD
$0.2776
1 Realio(RIO) til MYR
RM1.16592
1 Realio(RIO) til TRY
11.487088
1 Realio(RIO) til JPY
¥40.8072
1 Realio(RIO) til ARS
ARS$409.437792
1 Realio(RIO) til RUB
23.1796
1 Realio(RIO) til INR
24.451008
1 Realio(RIO) til IDR
Rp4,626.664816
1 Realio(RIO) til KRW
388.25136
1 Realio(RIO) til PHP
15.820424
1 Realio(RIO) til EGP
￡E.13.369216
1 Realio(RIO) til BRL
R$1.476832
1 Realio(RIO) til CAD
C$0.380312
1 Realio(RIO) til BDT
33.795024
1 Realio(RIO) til NGN
414.945376
1 Realio(RIO) til COP
$1,084.375
1 Realio(RIO) til ZAR
R.4.813584
1 Realio(RIO) til UAH
11.470432
1 Realio(RIO) til TZS
T.Sh.687.126624
1 Realio(RIO) til VES
Bs45.2488
1 Realio(RIO) til CLP
$265.108
1 Realio(RIO) til PKR
Rs78.793984
1 Realio(RIO) til KZT
150.295416
1 Realio(RIO) til THB
฿8.82768
1 Realio(RIO) til TWD
NT$8.391848
1 Realio(RIO) til AED
د.إ1.018792
1 Realio(RIO) til CHF
Fr0.219304
1 Realio(RIO) til HKD
HK$2.156952
1 Realio(RIO) til AMD
֏106.23752
1 Realio(RIO) til MAD
.د.م2.503952
1 Realio(RIO) til MXN
$5.110616
1 Realio(RIO) til SAR
ريال1.041
1 Realio(RIO) til ETB
Br39.855032
1 Realio(RIO) til KES
KSh35.860368
1 Realio(RIO) til JOD
د.أ0.1968184
1 Realio(RIO) til PLN
1.004912
1 Realio(RIO) til RON
лв1.199232
1 Realio(RIO) til SEK
kr2.612216
1 Realio(RIO) til BGN
лв0.460816
1 Realio(RIO) til HUF
Ft92.254808
1 Realio(RIO) til CZK
5.740768
1 Realio(RIO) til KWD
د.ك0.084668
1 Realio(RIO) til ILS
0.924408
1 Realio(RIO) til BOB
Bs1.918216
1 Realio(RIO) til AZN
0.47192
1 Realio(RIO) til TJS
SM2.598336
1 Realio(RIO) til GEL
0.74952
1 Realio(RIO) til AOA
Kz253.051832
1 Realio(RIO) til BHD
.د.ب0.1046552
1 Realio(RIO) til BMD
$0.2776
1 Realio(RIO) til DKK
kr1.76276
1 Realio(RIO) til HNL
L7.275896
1 Realio(RIO) til MUR
12.586384
1 Realio(RIO) til NAD
$4.81636
1 Realio(RIO) til NOK
kr2.759344
1 Realio(RIO) til NZD
$0.47192
1 Realio(RIO) til PAB
B/.0.2776
1 Realio(RIO) til PGK
K1.160368
1 Realio(RIO) til QAR
ر.ق1.007688
1 Realio(RIO) til RSD
дин.27.693376
1 Realio(RIO) til UZS
soʻm3,427.157992
1 Realio(RIO) til ALL
L22.890896
1 Realio(RIO) til ANG
ƒ0.496904
1 Realio(RIO) til AWG
ƒ0.49968
1 Realio(RIO) til BBD
$0.5552
1 Realio(RIO) til BAM
KM0.460816
1 Realio(RIO) til BIF
Fr828.636
1 Realio(RIO) til BND
$0.355328
1 Realio(RIO) til BSD
$0.2776
1 Realio(RIO) til JMD
$44.529816
1 Realio(RIO) til KHR
1,114.858256
1 Realio(RIO) til KMF
Fr116.0368
1 Realio(RIO) til LAK
6,034.782488
1 Realio(RIO) til LKR
Rs83.968448
1 Realio(RIO) til MDL
L4.5804
1 Realio(RIO) til MGA
Ar1,228.316152
1 Realio(RIO) til MOP
P2.223576
1 Realio(RIO) til MVR
4.24728
1 Realio(RIO) til MWK
MK481.944136
1 Realio(RIO) til MZN
MT17.73864
1 Realio(RIO) til NPR
Rs39.119392
1 Realio(RIO) til PYG
1,982.6192
1 Realio(RIO) til RWF
Fr402.2424
1 Realio(RIO) til SBD
$2.27632
1 Realio(RIO) til SCR
3.978008
1 Realio(RIO) til SRD
$10.573784
1 Realio(RIO) til SVC
$2.429
1 Realio(RIO) til SZL
L4.81636
1 Realio(RIO) til TMT
m0.9716
1 Realio(RIO) til TND
د.ت0.807816
1 Realio(RIO) til TTD
$1.879352
1 Realio(RIO) til UGX
Sh973.8208
1 Realio(RIO) til XAF
Fr154.9008
1 Realio(RIO) til XCD
$0.74952
1 Realio(RIO) til XOF
Fr154.9008
1 Realio(RIO) til XPF
Fr28.0376
1 Realio(RIO) til BWP
P3.697632
1 Realio(RIO) til BZD
$0.557976
1 Realio(RIO) til CVE
$26.033328
1 Realio(RIO) til DJF
Fr49.1352
1 Realio(RIO) til DOP
$17.216752
1 Realio(RIO) til DZD
د.ج35.965856
1 Realio(RIO) til FJD
$0.6246
1 Realio(RIO) til GNF
Fr2,413.732
1 Realio(RIO) til GTQ
Q2.126416
1 Realio(RIO) til GYD
$58.098904
1 Realio(RIO) til ISK
kr33.5896

Realio Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Realio, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Realio nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om Realio

Hvor mye er Realio (RIO) verdt i dag?
Live RIO prisen i USD er 0.2776 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RIO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RIO til USD er $ 0.2776. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Realio?
Markedsverdien for RIO er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RIO?
Den sirkulerende forsyningen av RIO er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRIO ?
RIO oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RIO?
RIO så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til RIO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RIO er $ 315.78K USD.
Vil RIO gå høyere i år?
RIO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RIO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Realio (RIO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

