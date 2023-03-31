Realio (RIO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Realio (RIO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Realio (RIO) Informasjon $RIO (Realio Network Token) is the native gas and utility token of the Realio Network. The Realio Network is a Cosmos SDK Layer-1 multi-chain Web3 ecosystem focused on the issuance and management of digitally native real-world assets (RWAs). The Network has built-in EVM compatibility and features a native dual-token public Proof-Of-Stake (PoS) consensus mechanism for both Realio's utility token, $RIO, and its hybrid digital security token, $RST (Realio Security Token). $RIO is a native multi-chain asset that currently exists on the Ethereum, Algorand, and Stellar networks, with a genesis event for native $RIO happening on March 31st, 2023 when the Realio Network launches.

Realio (RIO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Realio (RIO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.43M $ 24.43M $ 24.43M All-time high: $ 3.1499 $ 3.1499 $ 3.1499 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.2443 $ 0.2443 $ 0.2443

Dybdegående tokenstruktur for Realio (RIO) Dykk dypere inn i hvordan RIO tokener utstedes, tildeles og låses opp. Denne delen fremhever viktige aspekter ved tokenets økonomiske struktur: nytteverdi, insentiver og overdragelse. A comprehensive review of available data sources did not yield a detailed, structured breakdown of Realio Network's token economics, including issuance, allocation, usage/incentive, locking, and unlocking mechanisms. No unlock schedules, allocation tables, or recent unlock events were found in the available datasets, and no qualitative summaries were returned from research or diligence sources. Key Findings Issuance Mechanism:

No explicit details on the initial or ongoing issuance mechanism for Realio Network tokens were found in the available data.

Allocation Mechanism:

There is no allocation breakdown (e.g., team, investors, community, ecosystem, etc.) or allocation table available in the current datasets.

Usage and Incentive Mechanism:

No specific information was found regarding the primary uses of the token within the Realio Network, such as governance, staking, transaction fees, or other incentive structures.

Locking Mechanism:

There is no data on whether Realio Network tokens are subject to locking, vesting, or other forms of restricted transfer.

Unlocking Time:

No unlock schedules or vesting timelines were found for Realio Network tokens. Table Format Since no structured data was available, a table cannot be provided at this time. If you have access to official documentation or a whitepaper, those sources may contain the detailed tokenomics you are seeking. Summary Despite a thorough search across both qualitative and quantitative sources, there is currently no verifiable, structured information available regarding the token economics of Realio Network. This includes all aspects such as issuance, allocation, usage/incentive, locking, and unlocking mechanisms. For the most accurate and up-to-date information, it is recommended to consult the official Realio Network documentation or contact the project team directly.

Realio (RIO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Realio (RIO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RIO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RIO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

