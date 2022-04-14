Renzo (REZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Renzo (REZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Renzo (REZ) Informasjon Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking. Offisiell nettside: https://www.renzoprotocol.com/ Teknisk dokument: https://docs.renzoprotocol.com/docs Blokkutforsker: https://solscan.io/token/3DK98MXPz8TRuim7rfQnebSLpA7VSoc79Bgiee1m4Zw5

Renzo (REZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Renzo (REZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 48.73M Total forsyning: $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.91B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 124.54M All-time high: $ 0.29 All-Time Low: $ 0.007039903655216518 Nåværende pris: $ 0.012454

Renzo (REZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Renzo (REZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Renzo (REZ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til REZ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for REZ nå!

REZ prisforutsigelse Vil du vite hvor REZ kan være på vei? Vår REZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se REZ tokenets prisforutsigelse nå!

