Render (RENDER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Render (RENDER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Render (RENDER) Informasjon Offisiell nettside: https://rendernetwork.com/ Teknisk dokument: https://know.rendernetwork.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/rndrizKT3MK1iimdxRdWabcF7Zg7AR5T4nud4EkHBof Kjøp RENDER nå!

Render (RENDER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Render (RENDER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Total forsyning: $ 533.34M $ 533.34M $ 533.34M Sirkulerende forsyning: $ 518.58M $ 518.58M $ 518.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.48B $ 2.48B $ 2.48B All-time high: $ 11.877 $ 11.877 $ 11.877 All-Time Low: $ 0.036763626053 $ 0.036763626053 $ 0.036763626053 Nåværende pris: $ 3.849 $ 3.849 $ 3.849 Lær mer om Render (RENDER) pris

Dybdegående tokenstruktur for Render (RENDER) Dykk dypere inn i hvordan RENDER tokener utstedes, tildeles og låses opp. Denne delen fremhever viktige aspekter ved tokenets økonomiske struktur: nytteverdi, insentiver og overdragelse. Render Network (RENDER, formerly RNDR) is a decentralized GPU compute marketplace that has undergone significant evolution, including a migration from Ethereum to Solana. Below is a comprehensive analysis of its token economics, covering issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Initial Supply: RNDR was launched on Ethereum in 2017 with a proposed maximum supply of ~2.15 billion tokens. A major burn event in August 2020 reduced this to ~536.87 million. The supply later expanded with the migration to Solana and the introduction of the SPL RENDER token.

RNDR was launched on Ethereum in 2017 with a proposed maximum supply of ~2.15 billion tokens. A major burn event in August 2020 reduced this to ~536.87 million. The supply later expanded with the migration to Solana and the introduction of the SPL RENDER token. Migration to Solana: In November 2023, the network migrated to Solana, introducing the SPL RENDER token. RNDR holders can swap their tokens for RENDER at a 1:1 ratio via an official upgrade portal. The swap is one-way (ETH → SOL).

In November 2023, the network migrated to Solana, introducing the SPL RENDER token. RNDR holders can swap their tokens for RENDER at a 1:1 ratio via an official upgrade portal. The swap is one-way (ETH → SOL). Burn-Mint Equilibrium (BME): The network now operates under a Burn-Mint Equilibrium model, where tokens are burned when used for network services and new tokens are minted as needed, as governed by community proposals (RNP-001, RNP-006, RNP-013, RNP-015). Allocation Mechanism Legacy RNDR (ERC-20) Allocation Category Allocation (% of initial max supply) Notes Public & Private Sales ~22–25% ~134.22M RNDR sold Team & Advisors ~10% 6-month lock-up User Development Fund ~65% For ecosystem growth, grants, etc. RNDR Reserve ~10% For user acquisition, bonuses, airdrops SPL RENDER (Solana) Emissions (2023–2025) Year Foundation Allocation Node Operators Creators (Artists/AI Clients) Upgrade Incentives Year 1 ~4.57M (50%) - - ~1.14M (12.5%) Year 2 ~2.90M (50%) ~1.50M (25.4%) ~1.50M (25.4%) - Foundation: Used for operations, grants, R&D, and growth.

Used for operations, grants, R&D, and growth. Node Operators: Rewarded for providing GPU compute.

Rewarded for providing GPU compute. Creators: Receive rebates for RENDER spent on services.

Receive rebates for RENDER spent on services. Upgrade Incentives: For users migrating from RNDR to RENDER (Oct 2023–Oct 2024). Usage and Incentive Mechanism Primary Use: RENDER is the medium of exchange for GPU compute services. Users pay for rendering and AI jobs in RENDER; node operators earn RENDER for fulfilling jobs.

RENDER is the medium of exchange for GPU compute services. Users pay for rendering and AI jobs in RENDER; node operators earn RENDER for fulfilling jobs. Burning: Tokens used for services are burned, reducing supply.

Tokens used for services are burned, reducing supply. Buybacks: The team has conducted buybacks (e.g., 4.5M RNDR in 2020) to support network growth and user acquisition.

The team has conducted buybacks (e.g., 4.5M RNDR in 2020) to support network growth and user acquisition. Governance: RENDER holders can propose and vote on network changes via Render Network Improvement Proposals (RNPs).

RENDER holders can propose and vote on network changes via Render Network Improvement Proposals (RNPs). Upgrade Incentives: Users who upgraded from RNDR to RENDER between Nov 2023 and Oct 2024 received additional rewards, distributed monthly. Locking Mechanism Team & Advisors: Subject to a 6-month lock-up post-allocation (legacy RNDR).

Subject to a 6-month lock-up post-allocation (legacy RNDR). Bridging: When bridging RNDR to RENDER (Ethereum to Solana), the original tokens are locked/burned, and new tokens are minted on the destination chain. The process is one-way and irreversible.

When bridging RNDR to RENDER (Ethereum to Solana), the original tokens are locked/burned, and new tokens are minted on the destination chain. The process is one-way and irreversible. No Ongoing Vesting: There is no evidence of ongoing vesting or scheduled unlocks for the main circulating supply as of the latest data. Unlocking Time Team & Advisors: 6-month lock-up after allocation (legacy RNDR).

6-month lock-up after allocation (legacy RNDR). Upgrade Incentives: Distributed monthly to eligible wallets from Nov 2023 to Oct 2024.

Distributed monthly to eligible wallets from Nov 2023 to Oct 2024. Bridging: RNDR is burned and RENDER is minted within ~15–20 minutes during the upgrade process, depending on network congestion. Token Supply and Distribution (as of Dec 24, 2024) Network Supply (approx.) Top 10 Holders (%) Notable Holders/Functions Ethereum 534.25M RNDR 79.55% Wormhole Bridge, OTOY Treasury Solana 786.41M RENDER 57.22% Foundation, Binance, Node Pools Total 945.54M Additional Notes No Capital Rights: Neither RNDR nor RENDER confers rights to profits or capital in OTOY, Inc. or the Render Network Foundation.

Neither RNDR nor RENDER confers rights to profits or capital in OTOY, Inc. or the Render Network Foundation. No Deadline for Upgrade: There is no announced deadline for swapping RNDR to RENDER, but incentives are time-limited.

There is no announced deadline for swapping RNDR to RENDER, but incentives are time-limited. Security: The migration and bridge contracts have been audited for safety. Summary Table Mechanism Details Issuance Burn-Mint Equilibrium, migration from Ethereum to Solana, 1:1 swap, supply reduction Allocation Public/private sale, team/advisors (6mo lock), user fund, foundation, node/creator pools Usage/Incentives Payment for compute, node rewards, creator rebates, governance, upgrade rewards Locking Team/advisors (6mo), bridging lock/burn, no ongoing vesting Unlocking Team/advisors (6mo), upgrade rewards (monthly, Nov 2023–Oct 2024), bridge (15–20 min) References Render Network Knowledge Base

RNP-001: Burn Mint Equilibrium

Upgrade Portal

Token Metrics Summary

Upgrade Incentives This overview provides a detailed, up-to-date analysis of Render Network's token economics, reflecting its transition to Solana and the latest governance and incentive structures.

Render (RENDER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Render (RENDER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RENDER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RENDER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RENDERs tokenomics, kan du utforske RENDER tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RENDER Interessert i å legge til Render (RENDER) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RENDER, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper RENDER på MEXC nå!

Render (RENDER) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RENDER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RENDER nå!

RENDER prisforutsigelse Vil du vite hvor RENDER kan være på vei? Vår RENDER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RENDER tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!