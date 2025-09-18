Dagens Render livepris er 3.936 USD. Spor prisoppdateringer for RENDER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RENDER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Render livepris er 3.936 USD. Spor prisoppdateringer for RENDER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RENDER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Render Pris(RENDER)

$3.935
$3.935$3.935
+0.25%1D
Render (RENDER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:35:44 (UTC+8)

Render (RENDER) Prisinformasjon (USD)

$ 3.885
$ 3.885$ 3.885
$ 4.163
$ 4.163$ 4.163
$ 3.885
$ 3.885$ 3.885

$ 4.163
$ 4.163$ 4.163

$ 13.596115966188627
$ 13.596115966188627$ 13.596115966188627

$ 0.036763626053
$ 0.036763626053$ 0.036763626053

+0.45%

+0.25%

-2.22%

-2.22%

Render (RENDER) sanntidsprisen er $ 3.936. I løpet av de siste 24 timene har RENDER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.885 og et toppnivå på $ 4.163, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RENDER er $ 13.596115966188627, mens den rekordlave prisen er $ 0.036763626053.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RENDER endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, +0.25% over 24 timer og -2.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Render (RENDER) Markedsinformasjon

$ 2.04B
$ 2.04B$ 2.04B

$ 837.61K
$ 837.61K$ 837.61K

$ 2.54B
$ 2.54B$ 2.54B

518.58M
518.58M 518.58M

644,168,762
644,168,762 644,168,762

533,344,789.44407415
533,344,789.44407415 533,344,789.44407415

80.50%

0.05%

Nåværende markedsverdi på Render er $ 2.04B, med et 24-timers handelsvolum på $ 837.61K. Den sirkulerende forsyningen på RENDER er 518.58M, med en total tilgang på 533344789.44407415. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.54B.

Render (RENDER) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Render for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

I dag$ +0.00981+0.25%
30 dager$ +0.229+6.17%
60 dager$ -0.636-13.92%
90 dager$ +0.986+33.42%
Render Prisendring i dag

I dag registrerte RENDER en endring på $ +0.00981 (+0.25%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Render 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.229 (+6.17%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Render 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RENDER en endring på $ -0.636 (-13.92%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Render 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.986+33.42% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Render (RENDER)?

Sjekk ut Render Prishistorikk-siden nå.

Hva er Render (RENDER)

Render er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Render investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

Render Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Render (RENDER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Render (RENDER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Render.

Sjekk Renderprisprognosen nå!

Render (RENDER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Render (RENDER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RENDER tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Render (RENDER)

Leter du etter hvordan du kjøperRender? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Render på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RENDER til lokale valutaer

Hvor mye er Render (RENDER) verdt i dag?
Live RENDER prisen i USD er 3.936 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RENDER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RENDER til USD er $ 3.936. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Render?
Markedsverdien for RENDER er $ 2.04B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RENDER?
Den sirkulerende forsyningen av RENDER er 518.58M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRENDER ?
RENDER oppnådde en ATH-pris på 13.596115966188627 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RENDER?
RENDER så en ATL-pris på 0.036763626053 USD.
Hva er handelsvolumet til RENDER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RENDER er $ 837.61K USD.
Vil RENDER gå høyere i år?
RENDER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RENDER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Render (RENDER) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
