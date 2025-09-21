Basert på forutsigelsen din, kan Raydium potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 3.163 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Raydium potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3211 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RAY for 2027 $ 3.4872 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RAY for 2028 $ 3.6615 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RAY for 2029 $ 3.8446 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RAY for 2030 $ 4.0368 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Raydium potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 6.5756.

I 2050 kan prisen på Raydium potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 10.7110.