Dagens Reploy livepris er 0.324 USD. Spor prisoppdateringer for RAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Reploy livepris er 0.324 USD. Spor prisoppdateringer for RAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Reploy Logo

Reploy Pris(RAI)

1 RAI til USD livepris:

-8.19%1D
USD
Reploy (RAI) Live prisdiagram
2025-09-19 23:33:07 (UTC+8)

Reploy (RAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-2.18%

-8.19%

-20.77%

-20.77%

Reploy (RAI) sanntidsprisen er $ 0.324. I løpet av de siste 24 timene har RAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.322 og et toppnivå på $ 0.3605, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RAI er $ 13.719960835270252, mens den rekordlave prisen er $ 0.12122974029812877.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RAI endret seg med -2.18% i løpet av den siste timen, -8.19% over 24 timer og -20.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Reploy (RAI) Markedsinformasjon

No.1650

100.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Reploy er $ 3.24M, med et 24-timers handelsvolum på $ 45.63K. Den sirkulerende forsyningen på RAI er 10.00M, med en total tilgang på 10000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.24M.

Reploy (RAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Reploy for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.028894-8.19%
30 dager$ -0.1434-30.69%
60 dager$ -0.379-53.92%
90 dager$ -0.1317-28.91%
Reploy Prisendring i dag

I dag registrerte RAI en endring på $ -0.028894 (-8.19%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Reploy 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1434 (-30.69%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Reploy 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RAI en endring på $ -0.379 (-53.92%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Reploy 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.1317-28.91% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Reploy (RAI)?

Sjekk ut Reploy Prishistorikk-siden nå.

Hva er Reploy (RAI)

Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before.

Reploy er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Reploy investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Reploy på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Reploy kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Reploy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Reploy (RAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Reploy (RAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Reploy.

Sjekk Reployprisprognosen nå!

Reploy (RAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Reploy (RAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Reploy (RAI)

Leter du etter hvordan du kjøperReploy? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Reploy på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RAI til lokale valutaer

Reploy Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Reploy, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Reploy nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Reploy

Hvor mye er Reploy (RAI) verdt i dag?
Live RAI prisen i USD er 0.324 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RAI til USD er $ 0.324. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Reploy?
Markedsverdien for RAI er $ 3.24M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RAI?
Den sirkulerende forsyningen av RAI er 10.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRAI ?
RAI oppnådde en ATH-pris på 13.719960835270252 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RAI?
RAI så en ATL-pris på 0.12122974029812877 USD.
Hva er handelsvolumet til RAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RAI er $ 45.63K USD.
Vil RAI gå høyere i år?
RAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
2025-09-19 23:33:07 (UTC+8)

September 18, 2025

September 18, 2025

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

