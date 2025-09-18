Hva er Reploy (RAI)

Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before.

Reploy er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Reploy investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk RAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Reploy på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Reploy kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Reploy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Reploy (RAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Reploy (RAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Reploy.

Sjekk Reployprisprognosen nå!

Reploy (RAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Reploy (RAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Reploy (RAI)

Leter du etter hvordan du kjøperReploy? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Reploy på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RAI til lokale valutaer

Prøv konverting

Reploy Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Reploy, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Reploy Hvor mye er Reploy (RAI) verdt i dag? Live RAI prisen i USD er 0.324 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende RAI-til-USD-pris? $ 0.324 . Sjekk ut Den nåværende prisen på RAI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Reploy? Markedsverdien for RAI er $ 3.24M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av RAI? Den sirkulerende forsyningen av RAI er 10.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRAI ? RAI oppnådde en ATH-pris på 13.719960835270252 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på RAI? RAI så en ATL-pris på 0.12122974029812877 USD . Hva er handelsvolumet til RAI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RAI er $ 45.63K USD . Vil RAI gå høyere i år? RAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RAI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Reploy (RAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?