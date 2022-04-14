Reploy (RAI) tokenomics

Reploy (RAI) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Reploy (RAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Reploy (RAI) Informasjon

Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before.

Offisiell nettside:
https://www.reploy.ai/
Teknisk dokument:
https://www.reploy.ai/docs
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0xc575BD129848Ce06A460A19466c30E1D0328F52C

Reploy (RAI) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Reploy (RAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M
Total forsyning:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M
All-time high:
$ 14
$ 14$ 14
All-Time Low:
$ 0.12122974029812877
$ 0.12122974029812877$ 0.12122974029812877
Nåværende pris:
$ 0.3211
$ 0.3211$ 0.3211

Reploy (RAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Reploy (RAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet RAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange RAI tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår RAIs tokenomics, kan du utforske RAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RAI

Interessert i å legge til Reploy (RAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Reploy (RAI) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til RAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

RAI prisforutsigelse

Vil du vite hvor RAI kan være på vei? Vår RAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.