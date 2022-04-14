Reploy (RAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Reploy (RAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Reploy (RAI) Informasjon Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before. Offisiell nettside: https://www.reploy.ai/ Teknisk dokument: https://www.reploy.ai/docs Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xc575BD129848Ce06A460A19466c30E1D0328F52C Kjøp RAI nå!

Reploy (RAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Reploy (RAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M All-time high: $ 14 $ 14 $ 14 All-Time Low: $ 0.12122974029812877 $ 0.12122974029812877 $ 0.12122974029812877 Nåværende pris: $ 0.3211 $ 0.3211 $ 0.3211 Lær mer om Reploy (RAI) pris

Reploy (RAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Reploy (RAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RAIs tokenomics, kan du utforske RAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RAI Interessert i å legge til Reploy (RAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper RAI på MEXC nå!

Reploy (RAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RAI nå!

RAI prisforutsigelse Vil du vite hvor RAI kan være på vei? Vår RAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!