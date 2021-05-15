Hva er Radio Caca (RACA)

RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.

Radio Caca er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



Radio Caca Prisforutsigelse (USD)

Radio Caca (RACA) tokenomics

Hvordan kjøpe Radio Caca (RACA)

Folk spør også: Andre spørsmål om Radio Caca Hvor mye er Radio Caca (RACA) verdt i dag? Live RACA prisen i USD er 0.00005813 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende RACA-til-USD-pris? $ 0.00005813 . Sjekk ut Den nåværende prisen på RACA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Radio Caca? Markedsverdien for RACA er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av RACA? Den sirkulerende forsyningen av RACA er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRACA ? RACA oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på RACA? RACA så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til RACA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RACA er $ 185.54K USD . Vil RACA gå høyere i år? RACA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RACA prisprognosen for en mer grundig analyse.

