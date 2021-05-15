Radio Caca (RACA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Radio Caca (RACA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Radio Caca (RACA) Informasjon RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc. Offisiell nettside: https://www.radiocaca.com/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0x12bb890508c125661e03b09ec06e404bc9289040 Kjøp RACA nå!

Radio Caca (RACA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Radio Caca (RACA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.03M $ 28.03M $ 28.03M All-time high: $ 0.01198888 $ 0.01198888 $ 0.01198888 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.00005605 $ 0.00005605 $ 0.00005605 Lær mer om Radio Caca (RACA) pris

Radio Caca (RACA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Radio Caca (RACA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RACA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RACA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RACAs tokenomics, kan du utforske RACA tokenets livepris!

