Hva er QUAI (QUAI)

Quai Network is a scalable and programmable Proof-of-Work blockchain designed to serve as a new global monetary system. By merging currency with energy, Quai delivers the world’s first decentralized energy dollar. Quai leverages a next-generation Proof-of-Work consensus mechanism called Proof-of-Entropy-Minima to eliminate block contention and provide lightning fast finality. Quai Network provides the infrastructure needed to support global-scale operations without sacrificing core blockchain principles, enabling throughput of up to 50,000 transactions per second while maintaining decentralization and security.

QUAI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere QUAI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk QUAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om QUAI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din QUAI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

QUAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil QUAI (QUAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine QUAI (QUAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for QUAI.

Sjekk QUAIprisprognosen nå!

QUAI (QUAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak QUAI (QUAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om QUAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe QUAI (QUAI)

Leter du etter hvordan du kjøperQUAI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe QUAI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

QUAI til lokale valutaer

Prøv konverting

QUAI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av QUAI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om QUAI Hvor mye er QUAI (QUAI) verdt i dag? Live QUAI prisen i USD er 0.03976 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende QUAI-til-USD-pris? $ 0.03976 . Sjekk ut Den nåværende prisen på QUAI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for QUAI? Markedsverdien for QUAI er $ 31.11M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av QUAI? Den sirkulerende forsyningen av QUAI er 782.48M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forQUAI ? QUAI oppnådde en ATH-pris på 0.36397187462317904 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på QUAI? QUAI så en ATL-pris på 0.03467035382296019 USD . Hva er handelsvolumet til QUAI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for QUAI er $ 88.81K USD . Vil QUAI gå høyere i år? QUAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut QUAI prisprognosen for en mer grundig analyse.

QUAI (QUAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?