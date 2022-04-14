QUAI (QUAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i QUAI (QUAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

QUAI (QUAI) Informasjon Quai Network is a scalable and programmable Proof-of-Work blockchain designed to serve as a new global monetary system. By merging currency with energy, Quai delivers the world’s first decentralized energy dollar. Quai leverages a next-generation Proof-of-Work consensus mechanism called Proof-of-Entropy-Minima to eliminate block contention and provide lightning fast finality. Quai Network provides the infrastructure needed to support global-scale operations without sacrificing core blockchain principles, enabling throughput of up to 50,000 transactions per second while maintaining decentralization and security. Offisiell nettside: https://qu.ai/ Teknisk dokument: https://qu.ai/litepaper Blokkutforsker: https://quaiscan.io Kjøp QUAI nå!

QUAI (QUAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for QUAI (QUAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.39M $ 27.39M $ 27.39M Total forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Sirkulerende forsyning: $ 782.48M $ 782.48M $ 782.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 105.00M $ 105.00M $ 105.00M All-time high: $ 0.3676 $ 0.3676 $ 0.3676 All-Time Low: $ 0.03467035382296019 $ 0.03467035382296019 $ 0.03467035382296019 Nåværende pris: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 Lær mer om QUAI (QUAI) pris

QUAI (QUAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak QUAI (QUAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QUAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QUAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QUAIs tokenomics, kan du utforske QUAI tokenets livepris!

