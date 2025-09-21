QUAI (QUAI)-prisforutsigelse (USD)

2026 $ 0.040803 5.00%

2027 $ 0.042843 10.25%

2028 $ 0.044985 15.76%

2029 $ 0.047234 21.55%

2030 $ 0.049596 27.63%

2031 $ 0.052076 34.01%

2032 $ 0.054679 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.057413 47.75%

2034 $ 0.060284 55.13%

2035 $ 0.063298 62.89%

2036 $ 0.066463 71.03%

2037 $ 0.069786 79.59%

2038 $ 0.073276 88.56%

2039 $ 0.076940 97.99%

2040 $ 0.080787 107.89% Vis mer Kortsiktig QUAI-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.03886 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.038865 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.038897 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.039019 0.41% QUAI (QUAI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for QUAI September 21, 2025(I dag) er $0.03886 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. QUAI (QUAI) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for QUAI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.038865 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. QUAI (QUAI) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for QUAI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.038897 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. QUAI (QUAI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for QUAI $0.039019 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende QUAI prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.03886$ 0.03886 $ 0.03886 Prisendring (24 t) -3.64% Markedsverdi $ 30.41M$ 30.41M $ 30.41M Opplagsforsyning 782.48M 782.48M 782.48M Volum (24 timer) $ 422.43K$ 422.43K $ 422.43K Volum (24 timer) -- Den siste QUAI-prisen er $ 0.03886. Den har en 24-timers endring på -3.64%, med et 24-timers handelsvolum på $ 422.43K. Videre har QUAI en sirkulerende forsyning på 782.48M og total markedsverdi på $ 30.41M. Se QUAI livepris

Hvordan kjøpe QUAI (QUAI) Prøver du å kjøpe QUAI? Du kan nå kjøpe QUAI via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper QUAI og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper QUAI nå

QUAI Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for QUAI direktepris, er gjeldende pris for QUAI 0.03886USD. Den sirkulerende forsyningen av QUAI(QUAI) er 0.00 QUAI , som gir den en markedsverdi på $30.41M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.02% $ -0.000850 $ 0.04399 $ 0.0384

7 dager 0.07% $ 0.002649 $ 0.04399 $ 0.03479

30 dager -0.00% $ -0.000219 $ 0.0464 $ 0.03479 24-timers ytelse De siste 24 timene har QUAI vist en prisbevegelse på $-0.000850 , noe som gjenspeiler en -0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har QUAI handlet på en topp på $0.04399 og en bunn på $0.03479 . Det så en prisendring på 0.07% . Denne nylige trenden viser potensialet til QUAI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har QUAI opplevd en -0.00% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000219 av dens verdi. Dette indikerer at QUAI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette QUAI prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full QUAI prishistorikk

Hvordan fungerer QUAI (QUAI) prisforutsigelsesmodul? QUAI-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for QUAI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for QUAI det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for QUAI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til QUAI. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til QUAI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til QUAI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til QUAI.

Hvorfor er QUAI-prisforutsigelse viktig?

QUAI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i QUAI nå? I følge dine forutsigelser vil QUAI oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for QUAI neste måned? I følge QUAI (QUAI)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte QUAI-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 QUAI koste i 2026? Prisen på 1 QUAI (QUAI) i dag er $0.03886 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil QUAI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på QUAI i 2027? QUAI (QUAI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 QUAI innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for QUAI i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil QUAI (QUAI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for QUAI i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil QUAI (QUAI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 QUAI koste i 2030? Prisen på 1 QUAI (QUAI) i dag er $0.03886 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil QUAI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for QUAI i 2040? QUAI (QUAI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 QUAI innen 2040.