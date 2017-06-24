Quantum R. Ledger (QRL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Quantum R. Ledger (QRL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Quantum R. Ledger (QRL) Informasjon The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'. Offisiell nettside: https://theqrl.org/ Teknisk dokument: https://github.com/theQRL/Whitepaper/blob/master/QRL_whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.theqrl.org/ Kjøp QRL nå!

Quantum R. Ledger (QRL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Quantum R. Ledger (QRL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 79.72M $ 79.72M $ 79.72M Total forsyning: $ 79.14M $ 79.14M $ 79.14M Sirkulerende forsyning: $ 67.94M $ 67.94M $ 67.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 123.21M $ 123.21M $ 123.21M All-time high: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 All-Time Low: $ 0.0408362163245 $ 0.0408362163245 $ 0.0408362163245 Nåværende pris: $ 1.17342 $ 1.17342 $ 1.17342 Lær mer om Quantum R. Ledger (QRL) pris

Quantum R. Ledger (QRL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Quantum R. Ledger (QRL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QRL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QRL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QRLs tokenomics, kan du utforske QRL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe QRL Interessert i å legge til Quantum R. Ledger (QRL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe QRL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper QRL på MEXC nå!

Quantum R. Ledger (QRL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til QRL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for QRL nå!

QRL prisforutsigelse Vil du vite hvor QRL kan være på vei? Vår QRL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QRL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!