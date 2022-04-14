QBX (QBX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i QBX (QBX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

QBX (QBX) Informasjon The qiibee foundation is building the decentralized payment infrastructure for the $500bn rewards economy, fueled by the $QBX. The vision is to position loyalty currencies as one of the top three global payment methods. The qiibee foundation offers a decentralized payment infrastructure - known as the qiibee Rewards Chain - that enables businesses and consumers to trade loyalty currencies and enrich them with more liquidity.The $QBX is used as the gas to trigger transactions connected to creating, earning, spending and exchanging loyalty tokens and loyalty NFTs on the qiibee Rewards Chain. Offisiell nettside: https://qiibeefoundation.org/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x72FDc31f4a9a1EDF6B6132D3C1754F1CdcF5D9B1 Kjøp QBX nå!

QBX (QBX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for QBX (QBX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.38B $ 1.38B $ 1.38B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M All-time high: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 All-Time Low: $ 0.000335534475649 $ 0.000335534475649 $ 0.000335534475649 Nåværende pris: $ 0.003757 $ 0.003757 $ 0.003757 Lær mer om QBX (QBX) pris

QBX (QBX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak QBX (QBX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QBX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QBX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QBXs tokenomics, kan du utforske QBX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe QBX Interessert i å legge til QBX (QBX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe QBX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper QBX på MEXC nå!

QBX (QBX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til QBX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for QBX nå!

QBX prisforutsigelse Vil du vite hvor QBX kan være på vei? Vår QBX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QBX tokenets prisforutsigelse nå!

