The qiibee foundation is building the decentralized payment infrastructure for the $500bn rewards economy, fueled by the $QBX. The vision is to position loyalty currencies as one of the top three global payment methods. The qiibee foundation offers a decentralized payment infrastructure - known as the qiibee Rewards Chain - that enables businesses and consumers to trade loyalty currencies and enrich them with more liquidity.The $QBX is used as the gas to trigger transactions connected to creating, earning, spending and exchanging loyalty tokens and loyalty NFTs on the qiibee Rewards Chain.

QBX (QBX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak QBX (QBX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om QBX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvor mye er QBX (QBX) verdt i dag? Live QBX prisen i USD er 0.003792 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende QBX-til-USD-pris? $ 0.003792 . Hva er markedsverdien for QBX? Markedsverdien for QBX er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av QBX? Den sirkulerende forsyningen av QBX er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forQBX ? QBX oppnådde en ATH-pris på 0.08760081068995437 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på QBX? QBX så en ATL-pris på 0.000335534475649 USD . Hva er handelsvolumet til QBX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for QBX er $ 35.20K USD .

