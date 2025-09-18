Hva er PointPay (PXP)

PointPay is a new trading platform that provides businesses and individual traders with Low commissions, Multi-Support, Strong Security, and Open API.

PointPay er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere PointPay investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk PXP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om PointPay på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din PointPay kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

PointPay Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PointPay (PXP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PointPay (PXP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PointPay.

Sjekk PointPayprisprognosen nå!

PointPay (PXP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PointPay (PXP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PXP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe PointPay (PXP)

Leter du etter hvordan du kjøperPointPay? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe PointPay på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PXP til lokale valutaer

Prøv konverting

PointPay Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PointPay, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om PointPay Hvor mye er PointPay (PXP) verdt i dag? Live PXP prisen i USD er 0.01642 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PXP-til-USD-pris? $ 0.01642 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PXP til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for PointPay? Markedsverdien for PXP er $ 492.60K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PXP? Den sirkulerende forsyningen av PXP er 30.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPXP ? PXP oppnådde en ATH-pris på 0.148950667904 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PXP? PXP så en ATL-pris på 0.0051718325433586 USD . Hva er handelsvolumet til PXP? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PXP er $ 30.03K USD . Vil PXP gå høyere i år? PXP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PXP prisprognosen for en mer grundig analyse.

PointPay (PXP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?