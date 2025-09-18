Dagens PointPay livepris er 0.01642 USD. Spor prisoppdateringer for PXP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PXP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PointPay livepris er 0.01642 USD. Spor prisoppdateringer for PXP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PXP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

PointPay (PXP) Live prisdiagram
PointPay (PXP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0164
$ 0.0164$ 0.0164
24 timer lav
$ 0.0196
$ 0.0196$ 0.0196
24 timer høy

$ 0.0164
$ 0.0164$ 0.0164

$ 0.0196
$ 0.0196$ 0.0196

$ 0.148950667904
$ 0.148950667904$ 0.148950667904

$ 0.0051718325433586
$ 0.0051718325433586$ 0.0051718325433586

+0.12%

-6.11%

-11.01%

-11.01%

PointPay (PXP) sanntidsprisen er $ 0.01642. I løpet av de siste 24 timene har PXP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0164 og et toppnivå på $ 0.0196, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PXP er $ 0.148950667904, mens den rekordlave prisen er $ 0.0051718325433586.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PXP endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -6.11% over 24 timer og -11.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PointPay (PXP) Markedsinformasjon

No.2494

$ 492.60K
$ 492.60K$ 492.60K

$ 30.03K
$ 30.03K$ 30.03K

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

30.00M
30.00M 30.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

30.00%

AVAX_CCHAIN

Nåværende markedsverdi på PointPay er $ 492.60K, med et 24-timers handelsvolum på $ 30.03K. Den sirkulerende forsyningen på PXP er 30.00M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.64M.

PointPay (PXP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene PointPay for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0010686-6.11%
30 dager$ -0.0103-38.55%
60 dager$ -0.00602-26.83%
90 dager$ -0.00241-12.80%
PointPay Prisendring i dag

I dag registrerte PXP en endring på $ -0.0010686 (-6.11%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

PointPay 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0103 (-38.55%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

PointPay 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PXP en endring på $ -0.00602 (-26.83%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

PointPay 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00241-12.80% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for PointPay (PXP)?

Sjekk ut PointPay Prishistorikk-siden nå.

Hva er PointPay (PXP)

PointPay is a new trading platform that provides businesses and individual traders with Low commissions, Multi-Support, Strong Security, and Open API.

PointPay er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere PointPay investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PXP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om PointPay på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din PointPay kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

PointPay Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PointPay (PXP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PointPay (PXP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PointPay.

Sjekk PointPayprisprognosen nå!

PointPay (PXP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PointPay (PXP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PXP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe PointPay (PXP)

Leter du etter hvordan du kjøperPointPay? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe PointPay på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PXP til lokale valutaer

PointPay Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PointPay, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell PointPay nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om PointPay

Hvor mye er PointPay (PXP) verdt i dag?
Live PXP prisen i USD er 0.01642 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PXP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PXP til USD er $ 0.01642. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PointPay?
Markedsverdien for PXP er $ 492.60K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PXP?
Den sirkulerende forsyningen av PXP er 30.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPXP ?
PXP oppnådde en ATH-pris på 0.148950667904 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PXP?
PXP så en ATL-pris på 0.0051718325433586 USD.
Hva er handelsvolumet til PXP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PXP er $ 30.03K USD.
Vil PXP gå høyere i år?
PXP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PXP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

