PointPay (PXP) Informasjon PointPay is a new trading platform that provides businesses and individual traders with Low commissions, Multi-Support, Strong Security, and Open API. Offisiell nettside: https://pointpay.io/ Teknisk dokument: https://pointpay.gitbook.io/base Blokkutforsker: https://explorer.pointpay.io/ Kjøp PXP nå!

PointPay (PXP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PointPay (PXP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 512.40K $ 512.40K $ 512.40K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M All-time high: $ 0.1317 $ 0.1317 $ 0.1317 All-Time Low: $ 0.0051718325433586 $ 0.0051718325433586 $ 0.0051718325433586 Nåværende pris: $ 0.01708 $ 0.01708 $ 0.01708 Lær mer om PointPay (PXP) pris

PointPay (PXP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PointPay (PXP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PXP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PXP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PXPs tokenomics, kan du utforske PXP tokenets livepris!

PointPay (PXP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PXP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PXP nå!

PXP prisforutsigelse Vil du vite hvor PXP kan være på vei? Vår PXP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PXP tokenets prisforutsigelse nå!

