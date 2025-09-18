Dagens EPNS livepris er 0.03646 USD. Spor prisoppdateringer for PUSH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUSH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens EPNS livepris er 0.03646 USD. Spor prisoppdateringer for PUSH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUSH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

EPNS (PUSH) Live prisdiagram
EPNS (PUSH) Prisinformasjon (USD)

EPNS (PUSH) sanntidsprisen er $ 0.03646. I løpet av de siste 24 timene har PUSH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03641 og et toppnivå på $ 0.03739, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUSH er $ 8.76519564, mens den rekordlave prisen er $ 0.027958497222728092.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUSH endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -0.35% over 24 timer og -0.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EPNS (PUSH) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på EPNS er $ 3.29M, med et 24-timers handelsvolum på $ 82.27K. Den sirkulerende forsyningen på PUSH er 90.24M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.65M.

EPNS (PUSH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene EPNS for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for EPNS (PUSH)?

Sjekk ut EPNS Prishistorikk-siden nå.

Hva er EPNS (PUSH)

Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.

EPNS er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere EPNS investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PUSH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om EPNS på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din EPNS kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

EPNS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EPNS (PUSH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EPNS (PUSH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EPNS.

Sjekk EPNSprisprognosen nå!

EPNS (PUSH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EPNS (PUSH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PUSH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe EPNS (PUSH)

Leter du etter hvordan du kjøperEPNS? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe EPNS på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PUSH til lokale valutaer

EPNS Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av EPNS, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell EPNS nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om EPNS

Hvor mye er EPNS (PUSH) verdt i dag?
Live PUSH prisen i USD er 0.03646 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PUSH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PUSH til USD er $ 0.03646. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EPNS?
Markedsverdien for PUSH er $ 3.29M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PUSH?
Den sirkulerende forsyningen av PUSH er 90.24M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPUSH ?
PUSH oppnådde en ATH-pris på 8.76519564 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PUSH?
PUSH så en ATL-pris på 0.027958497222728092 USD.
Hva er handelsvolumet til PUSH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PUSH er $ 82.27K USD.
Vil PUSH gå høyere i år?
PUSH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PUSH prisprognosen for en mer grundig analyse.
EPNS (PUSH) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

