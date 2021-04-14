PUSH

Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.

NavnPUSH

RangeringNo.1743

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1.07%

Opplagsforsyning90,236,482

Maksimal forsyning100,000,000

Total forsyning100,000,000

Opplagsforsyning0.9023%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high8.76519564,2021-04-14

Laveste pris0.027958497222728092,2025-04-16

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...