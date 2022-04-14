EPNS (PUSH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EPNS (PUSH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EPNS (PUSH) Informasjon Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications. Offisiell nettside: https://push.org/ Teknisk dokument: https://push.org/docs Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf418588522d5dd018b425E472991E52EBBeEEEEE Kjøp PUSH nå!

EPNS (PUSH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EPNS (PUSH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 90.24M $ 90.24M $ 90.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M All-time high: $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 All-Time Low: $ 0.027958497222728092 $ 0.027958497222728092 $ 0.027958497222728092 Nåværende pris: $ 0.03325 $ 0.03325 $ 0.03325 Lær mer om EPNS (PUSH) pris

EPNS (PUSH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EPNS (PUSH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUSH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUSH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUSHs tokenomics, kan du utforske PUSH tokenets livepris!

