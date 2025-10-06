Pre-Retogeum pris i dag

Sanntids Pre-Retogeum (PRTG) pris i dag er $ 2.7031, med en 1.42% endring de siste 24 timene. Nåværende PRTG til USD konverteringssats er $ 2.7031 per PRTG.

Pre-Retogeum rangerer for tiden som #6974 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 PRTG. I løpet av de siste 24 timene PRTG har den blitt handlet mellom $ 2.6261(laveste) og $ 4.4 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 70.02229836886762, mens tidenes laveste notering var $ 0.31744360961715085.

Kortsiktig har PRTG beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -50.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.66K.

Pre-Retogeum (PRTG) Markedsinformasjon

Rangering No.6974 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 1.66K$ 1.66K $ 1.66K Fullt utvannet markedsverdi $ 27.03M$ 27.03M $ 27.03M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Total forsyning 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Pre-Retogeum er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.66K. Den sirkulerende forsyningen på PRTG er 0.00, med en total tilgang på 10000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.03M.