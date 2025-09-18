Hva er Propbase (PROPS)

Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

Propbase er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Propbase investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk PROPS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Propbase på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Propbase kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Propbase Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Propbase (PROPS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Propbase (PROPS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Propbase.

Sjekk Propbaseprisprognosen nå!

Propbase (PROPS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Propbase (PROPS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PROPS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Propbase (PROPS)

Leter du etter hvordan du kjøperPropbase? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Propbase på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PROPS til lokale valutaer

Prøv konverting

Propbase Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Propbase, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Propbase Hvor mye er Propbase (PROPS) verdt i dag? Live PROPS prisen i USD er 0.023551 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PROPS-til-USD-pris? $ 0.023551 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PROPS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Propbase? Markedsverdien for PROPS er $ 10.44M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PROPS? Den sirkulerende forsyningen av PROPS er 443.46M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPROPS ? PROPS oppnådde en ATH-pris på 0.2718274596699227 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PROPS? PROPS så en ATL-pris på 0.014981776422742052 USD . Hva er handelsvolumet til PROPS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PROPS er $ 588.57K USD . Vil PROPS gå høyere i år? PROPS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PROPS prisprognosen for en mer grundig analyse.

Propbase (PROPS) Viktige bransjeoppdateringer

