Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

RangeringNo.1210

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.83%

Opplagsforsyning443,456,869.5010158

Maksimal forsyning1,200,000,000

Total forsyning1,200,000,000

Opplagsforsyning0.3695%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.2718274596699227,2024-04-05

Laveste pris0.014981776422742052,2023-12-11

Offentlig blokkjedeAPTOS

Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

