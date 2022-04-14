Propbase (PROPS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Propbase (PROPS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Propbase (PROPS) Informasjon Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem Offisiell nettside: https://www.propbase.app/ Teknisk dokument: https://www.propbase.app/white-paper Blokkutforsker: https://tracemove.io/coin/0xe50684a338db732d8fb8a3ac71c4b8633878bd0193bca5de2ebc852a83b35099 Kjøp PROPS nå!

Propbase (PROPS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Propbase (PROPS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.16M $ 10.16M $ 10.16M Total forsyning: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Sirkulerende forsyning: $ 443.46M $ 443.46M $ 443.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.49M $ 27.49M $ 27.49M All-time high: $ 0.279664 $ 0.279664 $ 0.279664 All-Time Low: $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 Nåværende pris: $ 0.022907 $ 0.022907 $ 0.022907 Lær mer om Propbase (PROPS) pris

Propbase (PROPS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Propbase (PROPS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PROPS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PROPS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PROPSs tokenomics, kan du utforske PROPS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PROPS Interessert i å legge til Propbase (PROPS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PROPS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PROPS på MEXC nå!

Propbase (PROPS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PROPS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PROPS nå!

PROPS prisforutsigelse Vil du vite hvor PROPS kan være på vei? Vår PROPS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PROPS tokenets prisforutsigelse nå!

