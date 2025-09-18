Hva er Propy (PRO)

Propy is the pioneer of web3 real estate: digitizing ownership and transacting property on-chain.

Propy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Propy (PRO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Propy (PRO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Propy.

Sjekk Propyprisprognosen nå!

Propy (PRO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Propy (PRO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PRO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Propy (PRO)

Leter du etter hvordan du kjøperPropy? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Propy på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Propy Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Propy, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Propy Hvor mye er Propy (PRO) verdt i dag? Live PRO prisen i USD er 0.813 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PRO-til-USD-pris? $ 0.813 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PRO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Propy? Markedsverdien for PRO er $ 81.30M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PRO? Den sirkulerende forsyningen av PRO er 100.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPRO ? PRO oppnådde en ATH-pris på 6.152480125427246 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PRO? PRO så en ATL-pris på 0.0295550249115 USD . Hva er handelsvolumet til PRO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PRO er $ 942.58K USD . Vil PRO gå høyere i år? PRO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PRO prisprognosen for en mer grundig analyse.

Propy (PRO) Viktige bransjeoppdateringer

