Propy (PRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Propy (PRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Propy (PRO) Informasjon Propy is the pioneer of web3 real estate: digitizing ownership and transacting property on-chain. Offisiell nettside: https://propy.com/ Teknisk dokument: https://propy.com/browse/whitepaper/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x226bb599a12c826476e3a771454697ea52e9e220 Kjøp PRO nå!

Propy (PRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Propy (PRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 87.16M $ 87.16M $ 87.16M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 87.16M $ 87.16M $ 87.16M All-time high: $ 3.9501 $ 3.9501 $ 3.9501 All-Time Low: $ 0.0295550249115 $ 0.0295550249115 $ 0.0295550249115 Nåværende pris: $ 0.8716 $ 0.8716 $ 0.8716 Lær mer om Propy (PRO) pris

Propy (PRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Propy (PRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PROs tokenomics, kan du utforske PRO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PRO Interessert i å legge til Propy (PRO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PRO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PRO på MEXC nå!

Propy (PRO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PRO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PRO nå!

PRO prisforutsigelse Vil du vite hvor PRO kan være på vei? Vår PRO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PRO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!